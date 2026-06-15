Символ развития: РФ уничтожила уникальный терминал "Новой почты" в Киеве (фото)

В ночь на 15 июня российская армия уничтожила еще один объект "Новой почты". В этот раз под ударом оказался самый большой инновационный терминал в Жулянах.

Этот был особенный сортировочный центр, написал в Facebook операционный директор "Новой почты" Евгений Тафийчук.

По его словам, это терминал — первый в Украине, оснащенный самым современным в мире оборудованием для сортировки посылок от компании Vanderlande.

"Символ нашего развития, смелых инвестиций в будущее, инновационности, Lean-культуры и ежедневного стремления становиться лучше", — отмечает автор.

КИТ после атаки 15 июня получил серьезные разрушения

Тафийчук подчеркивает, что в этот терминал были вложены не только деньги, но и воплощены знания, опыт, амбиции и вера тысяч людей, что украинский бизнес может создавать объекты мирового уровня даже во время войны:

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"Сегодня враг разрушил терминал. Но он не способен разрушить самое главное – людей, его создавших, и ценности, на которых построена наша компания. У нас есть черта, которую невозможно уничтожить ни одной ракетой — жажда развития и свободного инновационного будущего".

Он заверил, что все восстановится, будет построено новое, лучшее, более современное. Главное, подчеркивает Тафийчук, что никто из сотрудников не пострадал, и добавил, что резервные схемы работы запущены.

Как сообщал Obozrevatel, по состоянию на конец 2025 года Россия повредила и уничтожила более 400 отделений и терминалов "Новой почты". Большую часть из них компания оперативно восстанавливала, однако есть и такие объекты, которые после атаки восстановлению не подлежат.

В ночь на 3 июня в результате обстрела Днепра ударным дроном был поврежден инновационный терминал "Новой почты". В компании сообщили, что работники во время попадания находились в укрытии и не пострадали.

9 апреля оккупанты уничтожили отделение "Новой почты" в Новониколаевке, Запорожской области. Сгорели посылки на сотни тысяч гривен.

Напомним, в Киеве на территории сортировочного терминала "Новой почты" произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате чрезвычайного происшествия один работник погиб, еще двое сотрудников получили травмы.