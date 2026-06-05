Было похоже на прилет "Шахеда": на почте раскрыли имя погибшего в результате взрыва в Киеве (фото)

В Киеве на территории сортировочного терминала "Новой почты" произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате чрезвычайного происшествия один работник погиб, еще двое сотрудников получили травмы и находятся под наблюдением врачей.

Об обстоятельствах инцидента один из работников предприятия рассказал в комментарии изданию "Суспільне". По словам мужчины по имени Николай, взрыв прогремел во время обработки отправлений на сортировочной линии. В тот момент посылки перемещались по конвейеру, а работники осуществляли их разгрузку. Однако, внезапно произошел мощный взрыв, который был слышен на значительном расстоянии.

Свидетель отметил, что находился примерно в 30 метрах от места происшествия. По его словам, сила взрыва была настолько значительной, что он сначала подумал об атаке ударного беспилотника. Сразу после этого на территории объекта вспыхнул пожар.

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Также Николай рассказал, что после взрыва сотрудники пытались вынести часть отправлений из опасной зоны, однако из-за стремительного распространения дыма и ухудшения условий внутри помещения были вынуждены эвакуироваться.

В то же время в компании "Новая почта" сообщили, что инцидент произошел 5 июня около 04:15 на территории одного из киевских сортировочных депо. Там также подтвердили, что взрыв вызвал возгорание. Но на ликвидацию пожара оперативно прибыли спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы. В конце концов, огонь удалось быстро локализовать и полностью потушить.

К сожалению, в результате трагедии погиб 58-летний сотрудник компании Иван Жаркий. Кроме того, еще двое работников — 41-летний Вадим Проценко и 37-летний Денис Карачев — получили телесные повреждения.

Из-за взрыва на "Новой почте" 5 июня погиб сотрудник компании Иван Жаркий Фото: Нова Пошта

В "Новой почте" заявили, что поддерживают постоянный контакт с семьями пострадавших и оказывают им всю необходимую помощь. Также компания взяла на себя расходы, связанные с организацией похорон погибшего работника.

Также ведомтсво отметили, что на время проведения следственных мероприятий работа объекта приостановлена. Правоохранители и профильные службы продолжают выяснять все обстоятельства чрезвычайного происшествия и устанавливать причины взрыва.

В компании отметили, что полностью способствуют работе следствия и взаимодействуют со спасательными и правоохранительными органами.

"До завершения официального расследования компания воздерживается от комментариев относительно возможных причин инцидента. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшего сотрудника", — говорится в сообщении компании.

Напомним, что 5 июня на территории сортировочного терминала почтового оператора в Оболонском районе Киева произошел взрыв во время осмотра одного из почтовых отправлений. Впоследствии в Киевской городской прокуратуре сообщили, что событие предварительно квалифицировали как террористический акт, повлекший гибель человека.

Кроме того, в прошлом году в Киеве в сортировочном центре на почте также взорвалась посылка. Тогда же в результате происшествия пострадали пятеро работников отделения почты, медики оказывают им помощь.