Було схоже на приліт "Шахеда": на пошті розкрили ім'я загиблого внаслідок вибуху в Києві (фото)

У Києві на території сортувального термінала "Нової пошти" стався вибух із подальшим займанням. Унаслідок надзвичайної події один працівник загинув, ще двоє співробітників зазнали травм та перебувають під наглядом лікарів.

Про обставини інциденту один із працівників підприємства розповів у коментарі виданню "Суспільне". За словами чоловіка на ім’я Микола, вибух пролунав під час обробки відправлень на сортувальній лінії. У той момент посилки переміщувалися конвеєром, а працівники здійснювали їхнє розвантаження. Однак, раптово стався потужний вибух, який було чути на значній відстані.

Свідок зазначив, що перебував приблизно за 30 метрів від місця події. За його словами, сила вибуху була настільки значною, що він спершу подумав про атаку ударного безпілотника. Одразу після цього на території об’єкта спалахнула пожежа.

Відео дня

Також Микола розповів, що після вибуху співробітники намагалися винести частину відправлень із небезпечної зони, однак через стрімке поширення диму та погіршення умов усередині приміщення були змушені евакуюватися.

Водночас у компанії "Нова пошта" повідомили, що інцидент стався 5 червня близько 04:15 на території одного з київських сортувальних депо. Там також підтвердили, що вибух спричинив займання. Але на ліквідацію пожежі оперативно прибули рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Зрешто, вогонь вдалося швидко локалізувати та повністю загасити.

На жаль, внаслідок трагедії загинув 58-річний співробітник компанії Іван Жарий. Крім того, ще двоє працівників — 41-річний Вадим Проценко та 37-річний Денис Карачов — отримали тілесні ушкодження.

Через вибух на "Новій пошті" 5 червня загинув співробітник компанії Іван Жарий Фото: Нова Пошта

У "Новій пошті" заявили, що підтримують постійний контакт із родинами постраждалих та надають їм усю необхідну допомогу. Також компанія взяла на себе витрати, пов’язані з організацією поховання загиблого працівника.

Також відомтсво зауважили, що на час проведення слідчих заходів роботу об’єкта призупинено. Правоохоронці та профільні служби продовжують з’ясовувати всі обставини надзвичайної події та встановлювати причини вибуху.

У компанії наголосили, що повністю сприяють роботі слідства та взаємодіють із рятувальними й правоохоронними органами.

"До завершення офіційного розслідування компанія утримується від коментарів щодо можливих причин інциденту. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і колегам загиблого співробітника", — йдеться в дописі компанії.

Нагадаємо, що 5 червня на території сортувального термінала поштового оператора в Оболонському районі Києва стався вибух під час огляду одного з поштових відправлень. Згодом у Київській міській прокуратурі повідомили, що подію попередньо кваліфікували як терористичний акт, який спричинив загибель людини.

Крім того, торік в Києві у сортувально центрі на пошті також вибухнула посилка. Тоді ж внаслідок події постраждали п'ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу.