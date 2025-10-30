У Києві на поштовому відділенні вибухнула посилка: є постраждалі, подробиці

У Києві на пошті вибухнула посилка. Вибух прогримів на сортувальному центрі.

Поліція Києва встановлює обставини вибуху в приміщенні пошти в Солом'янському районі столиці, повідомили правоохоронці.

За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події постраждали п'ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу.

На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медики.

Усі причини вибуху встановлюють.

Нагадаємо, у липні цього року в Херсоні військовослужбовцю "Новою поштою" прийшла посилка з вибухівкою. На щастя, він вчасно зорієнтувався і не став її відкривати.

На "Новій пошті" також порадили уважно перевіряти факт відправлення посилки, зв'язуватися з відправником і уточнювати всі деталі. У разі аналогічних фактів, коли вам іде незрозуміле відправлення, краще звернутися до вибухотехніків і не забирати посилку.

Раніше в Харкові один військовий загинув, а інший був поранений після того, як приїхали забрати "волонтерський" скутер, у який було закладено вибухівку