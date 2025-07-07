Нова загроза: у Херсоні бійця ЗСУ хотіли підірвати за допомогою посилки

У Херсоні військовослужбовцю "Новою поштою" прийшла посилка з вибухівкою. На щастя, він вчасно зорієнтувався і не став її відкривати.

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Про інцидент, який мав місце у відділенні №9 міста Херсона, написала в соцмережі Facebook волонтерка з Києва Наталія Комаренко.

Вона опублікувала скрін, у якому повідомляється, що до співробітника "Нової пошти" звернувся військовослужбовець і розповів, що до нього з Харкова йде посилка від товариша по службі, у якій, судячи з опису в накладній, електричне обладнання.

Тільки, як виявилося, друг йому нічого не надсилав, і це викликало в нього підозри, особливо з огляду на останні випадки з підривом військових агентів, завербованих російськими спецслужбами. У підсумку співробітники ДСНС вилучили посилку, всередині якої виявилася вибухівка. Її знищили з дотриманням усіх пересторог.

У коментарі "Телеграфу" співробітники "Нової пошти" підтвердили цей факт. У пресслужбі розповіли, що це сталося ще 22 червня. До них звернувся чоловік із повідомленням про підозрілу посилку, оскільки він нічого не замовляв, а вказаний відправник нічого не відсилав.

"Під час перевірки з'ясувалося, що людина, зазначена як відправник, справді нічого не надсилала. Працівники викликали поліцію, і спеціальні служби виявили та знешкодили вибухівку. "Нова пошта" співпрацює зі слідством", — заявили в компанії.

Але "Новій пошті" також порадили уважно перевіряти факт відправлення посилки, зв'язуватися з відправником і уточнювати всі деталі. У разі аналогічних фактів, коли вам іде незрозуміле відправлення, краще звернутися до вибухотехніків і не забирати посилку.

Раніше в Харкові один військовий загинув, а інший був поранений після того, як приїхали забрати "волонтерський" скутер, у який було закладено вибухівку. Вона здетонувала, коли бійці вантажили його в багажник.

У Києві військовослужбовець дивом уникнув травм і смерті від скутера із захованою в ньому вибухівкою, проявивши обережність.

Нагадаємо, Фокус писав, що дівчину, яка замінувала скутер у Харкові, вже затримали.