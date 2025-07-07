Новая угроза: в Херсоне бойца ВСУ хотели подорвать с помощью посылки

В Херсоне военнослужащему по "Новой поште" пришла посылка со взрывчаткой. К счастью, он вовремя сориентировался и не стал ее открывать.

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Об инциденте, который имел место в отделении №9 города Херсона, написала в соцсети Facebook волонтер из Киева Наталья Комаренко.

Она опубликовала скрин, в котором сообщается, что к сотруднику "Новой почты" обратился военнослужащий и рассказал, что к нему из Харькова идет посылка от сослуживца, в которой, судя по описанию в накладной, электрическое оборудование.

Только, как оказалось, друг ему ничего не отправлял, и это вызвало у него подозрения, особанно учитывая последние случаи с подрывом военных агентами, завербованными российскими спецслужбами. В итоге сотруднки ГСЧС изъяли посылку, внутри которой оказалась взрывчатка. Ее уничтожили с соблюдением всех предосторожностей.

В комментарии "Телеграфу" сотрудники "Новой пошты" подтвердили этот факт. В пресс-службе рассказали, что это произошло еще 22 июня. К ним обратился мужчина с сообщениеом оо подозрительной посылке, поскольку он ничего не заказывал, а указанный отправитель ничего не отсылал.

" При проверке выяснилось, что человек, указанный как отправитель, действительно ничего не присылал. Работники вызвали полицию, и специальные службы обнаружили и обезвредили взрывчатку. "Новая почта" сотрудничает со следствием", – заявили в компании.

Но "Новой почте" также посоветовали внимательно проверять факт отправки посылки, связываться с отправителем и уточнять все детали. В случае аналогичных фактов, когда вам идет непонятное отправление, лучше обратиться к взрывотехникам и не забирать посылку.

Ранее в Харькове один военный погиб, а другой был ранен после того, как приехали забрать "волонтерский" скутер, в который была заложена взрывчатка. Она сдетонировала, когда бойцы грузили его в багажник.

В Киеве военнослужащий чудом избежал травм и смерти от скутера со спрятанной в нем взрывчаткой, проявив осторожность.

Напомним, Фокус писал, что девушку, которая заминировала скутер в Харькове, уже задержали.