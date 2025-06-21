В Харькове военным ВСУ продали скутер, который взорвался: мужчины погибли (видео)

В Харькове военным 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ продали подержанный скутер. Транспорт взорвался при погрузке, убив покупателей.

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В результате взрыва скутера один военный погиб, а второй получил тяжелое ранение. Об этом сообщил народный депутат Украины Михаил Соколов в соцсети Facebook и показал соответствующее видео.

По информации депутата, военные купили cкутер через сайт объявлений OLX. Судя по представленным кадрам, он взорвался, когда мужчины загружали покупку в автомобиль. Одеты военные были в черную одежду, а не "пиксель".

Взрывчатку заложили в скутере. Соколов отмечает, что сейчас в Украине зафиксированы новые виды дестабилизации ситуации и причинения вреда здоровью военнослужащим.

"На ОЛХ выставляют транспортные средства, мотоциклы, мопеды и другие вещи, в которые предварительно закладываются взрывчатые вещества. Необходимо регулярно осматривать транспортные средства перед их использованием", — подчеркнул он.

Депутат рекомендует не получать от незнакомых посылок, в том числе от непонятных волонтеров. Покупателей ищут из числа военных и членов их семей, идентифицируемых через приложение Getcontact.

В соцсетях предполагают, что это может быть новая схема и новая целенаправленная тактика атак против военных, волонтеров и их родственников.

Напомним, в России в 2024 году увеличилось число приговоров по делам о диверсиях среди подростков. Суды вынесли 13 таких приговоров.

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