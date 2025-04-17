В РФ выросло количество молодых людей, осужденных за диверсии, — СМИ (фото)

В 2024 году в России выросло число приговоров по делам о диверсиях среди подростков. По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в прошлом году российские суды вынесли 13 приговоров по статье 281 УК РФ (Диверсия) в отношении несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет.

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Как сообщил 16 апреля канал "Медуза", до начала полномасштабного вторжения в Украину такие приговоры в отношении подростков практически не выносились.

Общее количество приговоров по делам о диверсии в 2024 году превысило 50 случаев, что значительно выше показателей предыдущего года — за весь 2023 год по этой статье было вынесено менее 10 приговоров как в отношении несовершеннолетних, так и взрослых.

Кроме того, уже в текущем году российские суды приговорили 24 молодых человека в возрасте от 18 до 24 лет по той же статье.

Как уточняет издание, "число приговоров в отношении взрослых также увеличилось — однако каждый пятый подсудимый по делу о диверсии был несовершеннолетним". Однако точных данных по числу взрослых осужденных не приводится.

Судебная практика показывает, что большинство дел связано с поджогами релейных шкафов железной дороги или попытками поджечь военную технику. Именно за эти действия подростки и молодые люди чаще всего предстают перед судом по обвинению в диверсиях.

Напомним, в прошлом году в РФ участились поджоги авиационной техники. 11 сентября стало известно, что на аэродроме в Ноябрьске сгорел вертолет Ми-8, стоимостью почти 300 млн рублей. Поджигатели были неосторожны, поэтому получили ожоги и обратились к врачам.

Российский вертолет Ми-8 Фото: Baza

Сожженный вертолет Ми-8 в Омске Фото: ASTRA

23 сентября канал Baza сообщил о поджоге вертолета Ми-8 на авиабазе в Омске. По словам журналистов, подросткам пообещали 20 тысяч долларов за проделанную работу якобы "украинские кураторы", которые позже перестали выходить на связь.