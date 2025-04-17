У РФ зросла кількість молодих людей, засуджених за диверсії, — ЗМІ (фото)

У 2024 році в Росії зросла кількість вироків у справах про диверсії серед підлітків. За даними Судового департаменту при Верховному суді РФ, торік російські суди ухвалили 13 вироків за статтею 281 КК РФ (Диверсія) щодо неповнолітніх віком від 14 до 17 років.

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Як повідомив 16 квітня канал "Медуза", до початку повномасштабного вторгнення в Україну таких вироків щодо підлітків практично не ухвалювали.

Загальна кількість вироків у справах про диверсію у 2024 році перевищила 50 випадків, що значно вище за показники попереднього року — за весь 2023 рік за цією статтею було ухвалено менше ніж 10 вироків як щодо неповнолітніх, так і дорослих.

Крім того, вже поточного року російські суди засудили 24 молодих людей віком від 18 до 24 років за тією самою статтею.

Як уточнює видання, "кількість вироків щодо дорослих також збільшилася — проте кожен п'ятий підсудний у справі про диверсію був неповнолітнім". Однак точних даних щодо кількості дорослих засуджених не наводиться.

Судова практика показує, що більшість справ пов'язана з підпалами релейних шаф залізниці або спробами підпалити військову техніку. Саме за ці дії підлітки та молоді люди найчастіше постають перед судом за звинуваченням у диверсіях.

Нагадаємо, минулого року в РФ почастішали підпали авіаційної техніки. 11 вересня стало відомо, що на аеродромі в Ноябрську згорів гелікоптер Мі-8, вартістю майже 300 млн рублів. Палії були необережними, тому отримали опіки та звернулися до лікарів.

Російський вертоліт Мі-8 Фото: Baza

Спалений вертоліт Мі-8 в Омську Фото: ASTRA

23 вересня канал Baza повідомив про підпал вертольота Мі-8 на авіабазі в Омську. За словами журналістів, підліткам пообіцяли 20 тисяч доларів за виконану роботу нібито "українські куратори", які пізніше перестали виходити на зв'язок.