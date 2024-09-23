Обіцяли заплатити: двоє школярів спалили вертоліт на авіабазі в Омську, — росЗМІ (фото)

Журналісти повідомили, що підліткам нібито "українські куратори" пообіцяли 20 тисяч доларів за виконану роботу. Однак після підпалу "замовники" перестали виходити на зв'язок.

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Двоє школярів спалили вертоліт Мі-8 на авіабазі в російському Омську. Про це повідомляє Baza.

Зазначається, що підліткам хтось пообіцяв заплатити за це 20 тисяч доларів. Так, школярі проникли на авіабазу ввечері 21 вересня. Хлопці кинули у гелікоптер Мі-8 пляшку із запальною сумішшю і зникли з місця події.

Але, як ідеться в матеріалі, незабаром підлітків затримали. З'ясувалося, що за підпал відповідальні 16-річні Роман і Антон. Підлітки розповіли, що спалити вертоліт їм доручили через додаток Telegram. За роботу їм пообіцяли велику суму грошей.

Також, як повідомляє SHOT, вертоліт, у який кинули коктейль Молотова, був списаним. При цьому нібито "українські куратори" після підпалу зникли і не заплатили.

Вертоліт Мі-8: що відомо

Багатоцільовий вертоліт, який, як правило, має подвійне призначення. Його почали використовувати в 1995-му році. Вертоліт називають наймасовішим у світі.

Зазначимо, що подібне відбувається не вперше. Так, 11 вересня школярі спалили вертоліт Мі-8, але в Ноябрську. Підліткам нібито пообіцяли за це 5 млн руб. Хлопців затримали, бо вони звернулися до лікарів через опіки, отримані під час диверсії.

Нагадаємо, раніше в РФ у районі золотодобувної ділянки розбився вертоліт із бізнесменами. Гелікоптер із трьома людьми на борту зник із радарів увечері у вівторок, 16 вересня, коли робив обліт Зейського району Амурської області. Згодом екіпаж подав аварійний сигнал, а потім остаточно перестав виходити на зв'язок.