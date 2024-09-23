Обещали заплатить: двое школьников сожгли вертолет на авиабазе в Омске, — росСМИ (фото)

Журналисты сообщили, что подросткам якобы "украинские кураторы" пообещали 20 тысяч долларов за проделанную работу. Однако после поджога "заказчики" перестали выходить на связь.

Related video

Двое школьников сожгли вертолет Ми-8 на авиабазе в российском Омске. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что подросткам некто пообещал заплатить за это 20 тысяч долларов. Так, школьники проникли на авиабазу вечером 21 сентября. Парни бросили в вертолет Ми-8 бутылку с зажигательной смесью и скрылись с места происшествия.

Но, как говорится в материале, в скором времени подростки были задержаны. Выяснилось, что за поджог ответственны 16-летние Роман и Антон. Подростки рассказали, что сжечь вертолет им поручили через приложение Telegram. За работу им пообещали крупную сумму денег.

Также, как сообщает SHOT, вертолет, в который бросили коктейль Молотова, был списанным. При этом якобы "украинские кураторы" после поджога пропали и не заплатили.

Вертолет Ми-8: что известно

Многоцелевой вертолет, который, как правило, имеет двойное назначение. Его начали использовать в 1995-м году. Вертолет называют самым массовым в мире.

Отметим, что подобное происходит не впервые. Так, 11 сентября школьники сожгли вертолет Ми-8, но в Ноябрьске. Подросткам якобы пообещали за это 5 млн руб. Ребят задержали, потому что они обратились к врачам из-за ожогов, полученных во время диверсии.

Напомним, ранее в РФ в районе золотодобывающего участка разбился вертолет с бизнесменами. Вертолет с тремя людьми на борту пропал с радаров вечером во вторник, 16 сентября, когда делал облет Зейского района Амурской области. Впоследствии экипаж подал аварийный сигнал, а затем окончательно перестал выходить на связь.