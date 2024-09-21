Уже поражали вертолет РФ: в ГУР озвучили новые цели для морских дронов (видео)

По словам офицера ГУР с позывным "Шарк", недавняя модификация Magura V5 с управляемой советской ракетой Р-73 неоднократно применялась. Речь о модернизированной ракете для истребителей.

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В арсенале ГУР появились морские дроны с системами ПВО и управляемой ракетой Р-73. Беспилотные технологии ведомства продолжают развиваться, среди прочего дроны собираются оборудовать еще и ЗРК. Об этом "Радио Свобода" рассказали офицеры спецподразделения ГУР Group 13.

Сюжет журналистов о новой модификации морского дрона ГУР

Сообщается, что одна из текущих задач разведки — борьба с авиацией и подводными лодками российских войск.

Речь о недавней модификации Magura V5 с управляемой ракетой советской разработки Р-73 класса "воздух-воздух" и инфракрасной системой самонаведения. Первоначально ее разрабатывали для истребителей.

По словам офицера ГУР с позывным "Шарк", подобные установки уже неоднократно применялись. Он также напомним, что в одном из случаев был поражен российский вертолет.

Морские дроны Magura V5

Российская авиация, представляет, пожалуй, главную угрозу морским дронам в Черном море. По этой причине в ГУР и пытаются добиться контроля и в воздушном пространстве.

"Мы сейчас действительно работаем над тем, чтобы оборудовать наши борта зенитно-ракетными комплексами", —объяснил командир Group 13 "Тринадцатый".

Морские дроны

В планах ведомства — также вертолеты и самолеты, и к этому уже приближаются. Спецподразделение также ставит перед собой задачи по уничтожению российских подлодок.

Морские дроны Magura V5

Представитель ГУР считает, что и эта задача выполнима, подобное было уже с корветом "Сергеем Котовым", который длительное время не могли поразить.

"Здесь нужно немного дольше поработать и подготовиться хорошо. Возможно, еще нужно немного везения", — объяснил представитель спецподразделения.

О том, что у украинских морских беспилотников есть системы ПВО, прежде говорил и руководитель ГУР Кирилл Буданов. Глава ведомства предрекает доминирование морских дронов над обычными боевыми кораблями — по меньшей мере в закрытых акваториях или полузакрытых.

Напомним, что ВСУ ослабили наступление российских войск под Украинском, а оккупанты захватили школу в Горняке.

Также сообщалось, что в МИД предупреждают о риске ядерного инцидента, поскольку РФ может готовить удары по объектам украинских АЭС.