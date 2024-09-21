ВСУ сбили темп наступления РФ под Украинском, а оккупанты захватили школу в Горняке, — бойцы

Согласно перехватам, которые получили бойцы Сил обороны, ВС РФ имеют очень амбициозные планы на этом участке фронта. В Генштабе сообщают о почти 100 атаках на Покровском направлении.

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На Покровском направлении на одном из участков Силы обороны смогли немного притормозить наступление россиян в районе Украинская и зачистить колонию к западу от Острого. Об этом в сети рассказывают бойцы ВСУ.

Так, офицер ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале "Офицер+" сообщил, что Силы обороны смогли сбить темп россиянам в районе Украинская.

"На Покровском направлении в районе Украинская немножко получилось сбить темп р*сакам, на данный момент имеют минимальные тактические успехи, но силой невероятных потерь соотношением к нашим 1 к 4", — сообщил он.

Он отметил, что согласно перехватам, которые получили бойцы Сил обороны, ВС РФ имеют очень амбициозные планы на этом участке фронта.

"Довольно амбициозные цели ставит п**арам их командование судя по перехватам. Речь идет о Кураховском направлении, планируют продолжать натиски как минимум до конца сентября, чтобы масштабировать продвижение", — проинформировал автор телеграм-канала "Офицер+" с позывным "Алекс".

Другой боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что в районе Горняка на Покровском направлении сложная ситуация.

"По Горняку: становится довольно жарко на северо-восточном фланге, враг взял под контроль школу №17, наши казаки пытаются туда насыпать чтобы утилизировать как можно больше хряков, но они постепенно подтягиваются туда. Колония к западу от Острого уже зачищена, п**ары движутся дальше, само село Острое находится на зачистке врага, дальше движутся на юг к песчаному карьеру", — говорится в сообщении.

В сводке Генштаба ВСУ 21 сентября сообщили, что Силы обороны отбили 36 вражеских штурмов на Покровском направлении в районе Зеленого Поля, Мариновки, Красного Яра, Воздвиженки, Новоторецка, Миролюбовки, Гродовки, Червоного, Селидово и Новогродовки.

Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отбили в районах Цукурино, Желанное Первое, Георгиевка, Горняк, Дальнее, Александровка, Екатериновка и Константиновка, где оккупанты 58 раз пытались прорвать оборону наших войск. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки — провел за сутки 21 штурм.

Карта боев на Покровском направлении

На Времовском направлении оккупанты атаковали позиции Сил обороны в районах Угледара, Пречистовки, Новодаровки и Богоявленки.

Напомним, что ВС РФ на Покровском направлении обходят Селидово и давят на Цукурино.