ЗСУ збили темп наступу РФ під Українськом, а окупанти захопили школу в Гірнику, — бійці

Згідно з перехопленнями, які отримали бійці Сил оборони, ЗС РФ мають дуже амбітні плани на цій ділянці фронту. У Генштабі повідомляють про майже 100 атак на Покровському напрямку.

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На Покровському напрямку на одній з ділянок Сили оборони змогли трохи пригальмувати наступ росіян в районі Українська та зачистити колонію на захід від Гострого. Про це в мережі розповідають бійці ЗСУ.

Так, офіцер ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі "Офіцер+" повідомив, що Сили оборони змогли збити темп росіянам в районі Українська.

"На Покровському напрямку в районі Українська трішки вийшло збити темп р*сакам, на даний момент мають мінімальні тактичні успіхи, але силою неймовірних втрат співвідношенням до наших 1 до 4", — повідомив він.

Він зауважив, що згідно з перехопленнями, які отримали бійці Сил оборони, ЗС РФ мають дуже амбітні плани на цій ділянці фронту.

"Досить амбітні цілі ставить п**арам їхнє командування судячи з перехватів. Мова йде про Курахівський напрямок, планують продовжувати натиски як мінімум до кінця вересня, щоб масштабувати просування", — проінформував автор телеграм-каналу "Офіцер+" з позивним "Алекс".

Інший боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що в районі Гірника на Покровському напрямку складна ситуація.

"По Гірнику: стає доволі спекотно на північно-східному фланзі, ворог взяв під контроль школу№17, наші козаки намагаються туди насипати щоб утилізувати якомога більше хряків, але вони поступово підтягуються туди. Колонія на захід від Гострого вже зачищена, п**ари рухаються далі, саме село Гостре перебуває на зачистці ворога, далі рухаються на південь до піщаного кар'єру", — йдеться в повідомленні.

У зведенні Генштабу ЗСУ 21 вересня повідомили, що Сили оборони відбили 36 ворожих штурмів на Покровському напрямку в районі Зеленого Поля, Маринівки, Красного Яру, Воздвиженки, Новоторецька, Миролюбівки, Гродівки, Червоного, Селидового та Новогродівки.

Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах Цукурине, Желанне Перше, Георгіївка, Гірник, Дальнє, Олександрівка, Катеринівка та Костянтинівка, де окупанти 58 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки – провів за добу 21 штурм.

Карта боїв на Покровському напрямку

На Времівському напрямку окупанти атакували позиції Сил оборони в районах Вугледару, Пречистівки, Новодарівки та Богоявленки.

Нагадаємо, що ЗС РФ на Покровському напрямку обходять Селидове і тиснуть на Цукурине.