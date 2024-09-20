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Обходять з флангу: ЗС РФ на Покровському напрямку обходять Селидове і тиснуть на Цукурине (карта)

війна в україні, війна з росією, новини донеччини, селидове, ЗС РФ
Фото: Скріншот | ЗС РФ

Епіцентр тиску ЗС РФ зараз Цукурине – Українськ, де вони намагаються дрібними групами по 2–6 осіб посадками просуватись південніше Селидового. У Генштабі повідомили про майже 70 атак на Донеччині.

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На Покровському напрямку на Донеччині російські окупанти вирішили обійти з флангу Селидове і активізувалися в районі Цукуриного. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"П**ари проявляють активність також на Покровському напрямку. Епіцентр їхнього тиску зараз Цукурине – Українськ, намагаються дрібними групами по 2–6 тіл посадками просуватись південніше Селидового для того, що створити передумови для обходу міста з флангу", — проінформував він.

Військовий додав, що бійці Сил оборони тримаються і гріх на них нарікати. Вони завдають колосальні втрати росіянам, але важкі бої продовжуються далі.

У зведенні Генштабу ЗСУ 20 вересня повідомлялося, що від початку доби на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 21 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Миролюбівки, Гродівки, Червоного, Селидового та Новогродівки. Сили оборони відбили 16 атак противника, 5 боєзіткнень ще тривали.

Карта боїв на Донеччині DeepState Fullscreen
Карта боїв на Донеччині DeepState

Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Курахівському напрямку. Тут окупанти впродовж дня атакували 40 разів атакували наші підрозділи і протиснутися поблизу Цукуриного, Желаного Першого, Георгіївки, Дальнього, Олександрівки, Катеринівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку ЗС РФ 8 разів безуспішно атакували позиції українських військ поблизу Вугледара, Пречистівки та Богоявленки.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Донеччині ЗС РФ захопили кілька кварталів у Гірнику та рухаються на захід від Українська.