Обходять з флангу: ЗС РФ на Покровському напрямку обходять Селидове і тиснуть на Цукурине (карта)

Епіцентр тиску ЗС РФ зараз Цукурине – Українськ, де вони намагаються дрібними групами по 2–6 осіб посадками просуватись південніше Селидового. У Генштабі повідомили про майже 70 атак на Донеччині.

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На Покровському напрямку на Донеччині російські окупанти вирішили обійти з флангу Селидове і активізувалися в районі Цукуриного. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"П**ари проявляють активність також на Покровському напрямку. Епіцентр їхнього тиску зараз Цукурине – Українськ, намагаються дрібними групами по 2–6 тіл посадками просуватись південніше Селидового для того, що створити передумови для обходу міста з флангу", — проінформував він.

Військовий додав, що бійці Сил оборони тримаються і гріх на них нарікати. Вони завдають колосальні втрати росіянам, але важкі бої продовжуються далі.

У зведенні Генштабу ЗСУ 20 вересня повідомлялося, що від початку доби на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 21 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Миролюбівки, Гродівки, Червоного, Селидового та Новогродівки. Сили оборони відбили 16 атак противника, 5 боєзіткнень ще тривали.

Карта боїв на Донеччині DeepState

Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Курахівському напрямку. Тут окупанти впродовж дня атакували 40 разів атакували наші підрозділи і протиснутися поблизу Цукуриного, Желаного Першого, Георгіївки, Дальнього, Олександрівки, Катеринівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку ЗС РФ 8 разів безуспішно атакували позиції українських військ поблизу Вугледара, Пречистівки та Богоявленки.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Донеччині ЗС РФ захопили кілька кварталів у Гірнику та рухаються на захід від Українська.