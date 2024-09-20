Обходят с фланга: ВС РФ на Покровском направлении обходят Селидово и давят на Цукурино (карта)

Эпицентр давления ВС РФ сейчас Цукурино — Украинск, где они пытаются мелкими группами по 2-6 человек посадками продвигаться южнее Селидово. В Генштабе сообщили о почти 70 атаках в Донецкой области.

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На Покровском направлении в Донецкой области российские оккупанты решили обойти с фланга Селидово и активизировались в районе Цукурино. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"П**ары проявляют активность также на Покровском направлении. Эпицентр их давления сейчас Цукурино — Украинск, пытаются мелкими группами по 2-6 тел посадками продвигаться южнее Селидово для того, что создать предпосылки для обхода города с фланга", — проинформировал он.

Военный добавил, что бойцы Сил обороны держатся и грех на них жаловаться. Они наносят колоссальные потери россиянам, но тяжелые бои продолжаются дальше.

В сводке Генштаба ВСУ 20 сентября сообщалось, что с начала суток на Покровском направлении оккупанты совершили уже 21 попытку потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецка, Миролюбовки, Гродовки, Красного, Селидово и Новогродовки. Силы обороны отбили 16 атак противника, 5 боестолкновений еще продолжались.

Карта боев в Донецкой области DeepState

Наибольшее количество боестолкновений насчитывается на Кураховском направлении. Здесь оккупанты в течение дня атаковали 40 раз атаковали наши подразделения и протиснулись вблизи Цукурино, Желаного Первого, Георгиевки, Дальнего, Александровки, Катериновки и Константиновки.

На Времовском направлении ВС РФ 8 раз безуспешно атаковали позиции украинских войск вблизи Угледара, Пречистовки и Богоявленки.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Донецкой области ВС РФ захватили несколько кварталов в Горняке и движутся на запад от Украинской.