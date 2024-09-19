В Донецкой области ВС РФ захватили несколько кварталов в Горняке и движутся на запад от Украинска

В городе Горняк оккупанты пытаются продвигаться, однако бойцы ВСУ держат оборону. В Генштабе сообщают, что бои продолжаются.

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В Донецкой области российские оккупанты пытаются продвигаться в районе Украинска и захватили несколько кварталов в Горняке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Враг пытается медленно двигаться на запад от Украинска в направлении террикона, который к северу от Цукурино. Оборона у наших бойцов достаточно устойчивая, думаю сможем держать и уничтожать хряков еще на подходе. Относительно самого Цукурино, то в ближайшее время там тоже начнутся бои, пока работает вражеская арта, прощупывает слабые места", — рассказал военный.

Он добавил, что в городе Горняк оккупанты пытаются продвигаться и захватили часть населенного пункта, а также опроверг информацию, которую распространяют российские паблики, что ВСУ отходят из города.

"По Горняку враг продолжает штурмовые действия, на данный момент под контролем держит ряд северных кварталов. Не слышал, чтобы мы отходили из города. Город готов для обороны, мы готовы встречать противника и наносить удар", — написал он.

В Генштабе ВСУ сообщили, что продолжаются бои вблизи Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки на Кураховском направлении.

Напомним, что российские оккупанты имеют успехи на Кураховском направлении из-за масштабного штурма с использованием десятков единиц техники.