На Донеччині ЗС РФ захопили кілька кварталів у Гірнику та рухаються на захід від Українська

В місті Гірник окупанти намагаються просуватися, проте бійці ЗСУ тримають оборону. В Генштабі повідомляють, що бої тривають.

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На Донеччині російські окупанти намагаються просуватися в районі Українська та захопили кілька кварталів у Гірнику. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Ворог намагається повільно рухатися на захід від Українська в напрямку терикона, який на північ від Цукуриного. Оборона у наших бійців досить стійка, думаю зможемо тримати та знищувати хряків ще на підході. Стосовно самого Цукуриного, то найближчим часом там теж розпочнуться бої, поки працює ворожа арта, промацує слабкі місця", — розповів військовий.

Він додав, що в місті Гірник окупанти намагаються просуватися та захопили частину населеного пункту, а також спростував інформацію, яку поширюють російські пабліки, що ЗСУ відходять з міста.

"По Гірнику ворог продовжує штурмові дії, на цей момент під контролем тримає низку північних кварталів. Не чув, щоб ми відходили з міста. Місто готове для оборони, ми готові зустрічати противника та завдавати удар", — написав він.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що тривають бої поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки на Курахівському напрямку.

Нагадаємо, що російські окупанти мають успіхи на Курахівському напрямку через масштабний штурм із використанням десятків одиниць техніки.