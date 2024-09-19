Змогли висадити десант: ЗС РФ на Донеччині для штурму використали 80 одиниць техніки

Противник зміг просунутися, адже використав велику кількість техніки на маленькій ділянці, що дало ЗС РФ певну перевагу. За сьогоднішній день відбито 13 з 36 атак окупаційної армії, повідомляють у Генштабі.

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Російські окупанти мають успіхи на Курахівському напрямку через масштабний штурм із використанням десятків одиниць техніки. Про це у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Близько 70-80 одиниць техніки було задіяно сьогодні противником на Курахівському та Вугледарському напрямках. В зоні відповідальності побратимів з 46-ої ОАеМБр штурмували 30 одиниць ворожої броні, половину з них було знищено. Противник, на жаль, зміг просунутися, адже велика кількість техніки діяла на маленькій ділянці, що дало п**арам певну перевагу і вони змогли висадити десант в районі Гостре — Максимільянівка — Георгіївка", — повідомив "Алекс".

Він зауважив, що бої і далі тривають, а українські десантники намагаються вибити росіян з позицій, які тим вдалося захопити.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 19 вересня повідомили, що на Покровському напрямку з початку доби ЗС РФ за підтримки авіації, здійснили вже 22 спроби потіснити Сили оборони із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Гродівки, Миролюбівки, Миколаївки, Новогродівки та Маринівки. Українські захисники відбили 16 атак, шість атак — ще тривали.

"Продовжуються бої поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки на Курахівському напрямку. За сьогоднішній день відбито 13 з 36 атак окупаційної армії. Точаться запеклі бої. На Времівському напрямку противник за підтримки авіації 4 рази йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Вугледара, Рівнополя та Катеринівки. Триває два боєзіткнення", — повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що у районі Селидового ЗС РФ увійшли до Гірника та просунулися у бік шахти "Селидівська", яка служить "щитом" для підрозділів Сил оборони, розповідають українські захисники.