Лютий накат ворожої техніки: під Кураховим росіяни "великою навалою" пішли на штурм Сил оборони

У районі Селидового ЗС РФ увійшли до Гірника з північного боку, також є просування у бік шахти "Селидівська", яка служить "щитом" для підрозділів Сил оборони, розповідають українські захисники.

Related video

На Донеччині ЗС РФ посилили штурми. Зокрема на Вугледарському та Курахівському напрямках вони влаштовують "люті накати". Про це у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Просто зараз на Вугледарському та Курахівському напрямках лютий накат ворожої техніки одразу на зони відповідальності декількох бригад, велика навала. Хлопці готові відбивати". — проінформував він.

"Алекс" додав, що тривають запеклі бої в районі Максимільянівки на Курахівському напрямку.

"Дуже велика кількість броні ворога намагається йти на позиції 46-ї ОАеМБр, значно збільшилася кількість КАБів на наші позиції. Сподіваюсь, увечері прозвітують про гарні результати відбитої атаки", — написав він.

Інший боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомляє, що в районі Селидового ЗС РФ увійшли до Гірника з північного боку, також є просування у бік шахти "Селидівська", яка служить "щитом" для підрозділів Сил оборони, які перебувають на цій ділянці фронту.

"Наші козаки намагалися вийти на вогневу позицію на околицях Маринівки біля траси Е50, п**ари FPV-дроном підбили наш танчик. Також не вщухають бої на північ від Новогродівки, ворог намагається покращити свої тактичні позиції, посівши висоти на північному березі річки Журавка", — написав він.

У ранковому зведенні Генштабу 19 вересня повідомлялося, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 46 штурмових і наступальних дій РФ біля Воздвиженки, Новоолександрівки, Красного Яру, Гродівки, Новогродівки, Маринівки, Миролюбівки та Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки.

На Курахівському напрямку було відбито 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районі Костянтинівки та Георгіївки. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Українська, Дального, та Желанного Першого.

На Времівському напрямку противник здійснив сім штурмів наших позицій у районах Катеринівки, Богоявленки, Солодкого та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

Нагадаємо, що 19 вересня повідомлялося, що ЗС РФ могли просунутись у селі Георгіївка на Курахівському напрямку. Їм вдалося наблизитися до Курахового ще на 3 км, просуваючись уздовж притоки річки Вовча.