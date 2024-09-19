Міноборони РФ заявило про окупацію нового села під Кураховим: які дані Генштабу та військових

Російські війська шість місяців поспіль активно штурмували позиції ЗСУ в Георгіївці. Можливі успіхи — "плюс" 3 км вздовж дороги на Курахове. Генштаб не підтвердив втрату населеного пункту.

Related video

Підрозділи ЗС РФ могли просунутись у селі Георгіївка на Курахівському напрямку у Донецькій області. Внаслідок цього ворог наблизився до Курахового ще на 3 км, просуваючись вздовж притоки річки Вовча. Українське командування підтвердило намагання росіян окупувати цей населений пункт і повідомило про майже пів сотні штурмів ЗС РФ. Про деталі боїв на Донбасі написали в Telegram-каналі Міноборони РФ.

Допис російського Міноборони з'явився у мережі близько 13 год. 19 вересня. Командування ЗС РФ запевняє, начебто окупувало село Георгіївка. У боях на даному відтинку фронту в Україні взяли участь підрозділи угрупування "Юг", ідеться у повідомленні противника.

Генштаб ЗСУ не підтвердив можливу окупацію нового населеного пункту на Донбасі.

Бої на Донбасі — ситуація під Кураховим 19 вересня

На онлайн-карті бойових дій DeepState бачимо, що Георгіївка — село площею 4 кв. км. На півночі — "клин" російського угрупування біля Гострого та Красногорівки, на південний схід — Мар'їнка. Поки що позначено, що ворог закріпився на східній околиці, зайняв приблизно третину, а решта площі залито сірим кольором — тобто, ситуація невизначена, ідуть бої. Активізація росіян почалась, орієнтовно, у березні 2024 року, свідчать дані DeepState, і сім місяців вони стояли на місці. До Курахового — 11 км та село Максимільянівка, шлях ворога ітиме вздовж річки Осикової, яка впадає у Вовчу.

Бої на Донбасі - Георгіївка та Курахове 19 вересня Фото: DeepState

Український військовий з позивним "Офіцер" в Telegram-каналі описав ситуацію на Курахівському напрямку. 18 березня він зауважив, що росіян повністю винищили Георгіївку і там не залишилося будівель, які б дали можливість продовжувати бої. 19 вересня боєць повідомив про потужні механізовані атаки ЗС РФ: їх довелось відбивати бригадам, які тримають там позиції.

Бої на Донбасі - "Алекс" про Георгіївку 18 вересня Фото: Скриншот Бої на Донбасі - "Алекс" про Курахове та Вугледар 19 вересня Фото: Скриншот

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому о 8 год. 19 вересня, вказано, що на Курахівському напрямку відбулось 40 штурмів ЗС РФ. Більше — лише на сусідньому, Покровському, напрямку — 46. Під Кураховим росіяни посилено намагаються просунутись вперед біля населеного пункту, про яке написало Міноборони РФ — під Георгіївкою. Також вони тиснуть південніше та північніше біля цього населеного пункту — на села Цукурине, Українськ, Дальнє, та Желанне Перше, ідеться у дописі командування в Facebook.

Зазначимо, 16 вересня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) написали про ситуацію на Покровському та Курахівському напрямку. Згідно з їхніми даними, ворог на одній невеликій ділянці фронту зосередив від 15 до 30 тис. солдатів і загрожує південному флангу українського угрупування. У аналітичному звіті вказувалось, начебто деякі підрозділи ЗСУ повинні відходити до річки Вовча, щоб не потрапити в "котел", який могли влаштувати росіяни.

Нагадуємо, 19 вересня аналітики проєкту DeepState показали просування ворога біля п'яти населених пунктів на Донбасі. Тим часом військовий експерт Михайло Жирохов оцінив, які вплинув підрив складів ЗС РФ в Тверській області на подальший перебіг боїв в Україні.