5 км до "котла": які загрози і плани командування ЗС РФ для удару на Покровськ, — BBC

Командування кинуло 15-30 тис. військових ЗС РФ проти кількох бригад ЗСУ, які тримають оборону у районі Невельського на Покровському напрямку, навели журналісти дані військового оглядача. У планах ворога — підібратись до Покровська з півдня і почати його знищувати дистанційними ударами.

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Наприкінці серпня підрозділи ЗС РФ активізувались на південному фланзі під Покровськом і просунулись у районі Красногорівки та Гірника. Через це під загрозою "котла" опинились українські військові, які тримають оборону біля села Невельське. Про ситуацію під Покровськом, а також Кураховим, та про дії командування ЗСУ розповіли на порталі BBC.

У статті підсумували ситуацію під Покровськом і Кураховим на основі заяв Міноборони РФ, російських мінітарних блогерів, українських військових оглядачів та експертів. З'ясувалось, що російські війська посилили наступ на південний схід від Покровська та Селидового, — біля села Невельське. На сьогодні залишається близько 5 км, щоб перекрити шлях бригадам ЗСУ на цій ділянці. ЗС РФ кинули в атаку 15-30 тис. осіб, тоді як українців на 20-кілометровій дузі — кілька бригад у не повному складі, навели журналісти дані військово аналітика групи "Інформаційний спротив" Костянтина Машовця. Аналітик описав ситуацію на південний схід від Покровська як "близьку до катастрофічної", якщо противник і далі матиме успіхи. Тим часом ймовірно, почався відхід ЗСУ з "котла" польовими дорогами через річку Вовчу, зауважив він.

"Підрозділи ЗСУ вже почали організовано та поступово відходити з цього плацдарму, ведучи ар'єргардні бої з противником", — навели журналісти слова Машовця.

Журналісти звернулись до речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія щодо коментарів, але їх поки що не отримали.

Бої на сході - Покровський напрямок станом на 16 вересня, інфографіка BBC Фото: BBC Бої на сході - ситуація біля Невельського станом на 16 вересня, DeepState Фото: DeepState

Бої на сході — події під Покровськом та Кураховим 16 вересня

Щодо планів командування ЗС РФ під Покровськом журналісти отримали коментарі представників ЗСУ та військових оглядачів.

Майор Сергій Цехоцький з 59-ї бригади ЗСУ сказав BBC, що російське командування намагається обійти Покровськ, а не штурмувати його "в лоб". Спершу росіяни його "напів оточать", а потім почнуть "стирати місто дощенту", зауважив військовий. Командир танкового батальйону 110 бригади, підполковник Олег Дем'яненко погодився з Цехоцьким щодо Покровська, але наголосив, що у планах РФ — підійти з півдня, від Курахового. Аналітик проєкт DeepState Роман Погорілий своєю чергою пояснив, що ЗС РФ намагається просунутись південніше Покровська у бік Курахового, маючи дві цілі. Перша ціль — підійти до Покровська з нового напрямку, з півдня. Друга — ускладнити оборону Вугледара, який отримує підсилення через логістичний вузол в Кураховому.

У звіті українського командування станом на 8:00 16 вересня вказано, що ЗС РФ найбільше штурмували на Курахівському (42 атаки) та Покровському напрямках (36). Про загрозу оточення українських військових інформації немає.

Зазначимо, 11 вересня Костянтин Машовець описав ситуацію під Селидовим, поруч з яким росіяни окупували село Маринівка. Саме тоді він згадав Невельське і пояснив, що можливий відступ Сил оборони на кращі позиції вздовж річки Вовча.

Нагадуємо, 13 вересня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що ЗС РФ почали механізований наступ у районі Вугледара на Курахівському напрямку.