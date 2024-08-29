"Висаджували квіти, міняли асфальт": чому ЗС РФ швидко просуваються під Покровськом

Українське командування в розпал битви за Донбас перекидає підготовлені бригади на штурм Курської області. У цей час на Покровському напрямку йдуть в атаки елітні та добре озброєні підрозділи ЗС РФ. Фокус з'ясував головні причини швидкого просування окупантів на сході України і чи можна врятувати ситуацію.

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Населені пункти на Покровському напрямку кілька тижнів поспіль зазнають найагресивніших атак російських військових. Окупанти прагнуть прорватися до Покровська, одного з головних міст Донецької області. Нині ворожі підрозділи перебувають на відстані 10 кілометрів від цілі. Ситуація біля міста майже критична, б'ють на сполох військові оглядачі.

Покровський напрямок захищають вісім бригад ЗСУ: 25-та, 31-ша, 47-та, 59-та, 110-та і 151-ша механізовані, а також 68-та і 71-ша окремі єгерські бригади. Але росіяни тиснуть піхотою і застосовують багато безпілотників, повідомляло hromadske.

Співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий говорить про повний хаос на Покровській ділянці фронту: командування ЗСУ не здатне взяти під контроль ситуацію. Ворожа армія за 3-4 дні захопила Новогродівку, останню ключову висоту перед Покровськом, і заходить у промислове місто Селидове.

Силам оборони України протистоять елітні підрозділи з відмінним спорядженням. Росіяни оснащені приладами нічного бачення і сучасною вогнепальною зброєю, констатує Погорілий.

"Ситуацію необхідно стабілізувати дуже швидко, у ворога величезні просування. Щодня ми зазначаємо на карті втрату населених пунктів", — підкреслює аналітик.

Боєць ЗСУ з позивним "Борошняний" підтвердив просування росіян на південному фланзі фронту і в напрямку Покровська дорогою від Новогродівки. Почалися вуличні бої в Селидовому: росіяни рвуться в центр міста.

Крім цього, війська РФ контролюють приблизно 40% міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області. Ворог може отримати тактичну перевагу на висоті над Костянтинівкою, Дружківкою, Краматорськом і логістичними шляхами між ними, каже представник пресслужби 24 ОМБр імені Короля Данила Андрій Полухін.

Що може затримати наступ армії Росії на Покровськ?

Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 29 серпня заявив про 66 атак окупантів на Покровському напрямку. Інтенсивність утричі більша, ніж на сусідній ділянці під Торецьком і вдвічі більша, ніж під Кураховим і Вугледаром.

Після захоплення Новогродівки росіяни трохи змінили вектор руху на півдні Торецько-Покровського напрямку. Основний пункт призначення на найближчий час — Селидове, адже там не сформовані фланги захисту, вважає координатор групи "Інформаційний спротив", — військовий експерт Олександр Коваленко.

Покровська ділянка фронту входить у зону відповідальності 90-ї гвардійської танкової та 27-ї мотострілецької дивізії. Військові сили спробують узяти під контроль дорогу від Карлівки до Селидового, каже аналітик Фокусу.

"Карлівка кілька місяців виконує оборонну функцію завдяки Карлівському водосховищу, природній перешкоді. Росіяни можуть обійти Карлівку через населені пункти Михайлівка і Мемрик і дійти до Гірника. Уся утворена територія ризикує опинитися в оточенні, а ЗС РФ сформують повноцінний південний фланг, включно з Курахівським напрямком. Це стане їхнім головним завданням приблизно на два місяці", — коментує Коваленко.

Сили оборони України контролюють Селидове і до його втрати ЗС РФ навряд чи почнуть основну фазу наступу на Покровськ. У найближчій перспективі варто очікувати прориву за межі Гродівки та Новогродівки.

Причини невдач на Покровському напрямку

Народна депутатка Мар'яна Безугла 28 серпня припускала, що можливою причиною територіальних втрат на Покровському напрямку стала нібито відсутність українських військових на побудованих лініях фортифікацій.

"31-шу бригаду перед містом забрали, а комбрига, за якого просив колектив, зняли і завели кримінальне провадження. Замість цього сюди відправили необізнаний підрозділ. Це не єдина нещодавня "ротація". Плануються ще", — навела нардеп приклади.

На думку військового аналітика Івана Ступака, недостатнє забезпечення підрозділів ЗСУ зброєю і боєприпасами — не головний чинник просування армії РФ на сході України.

Пріоритети в рішеннях влади, як оцінює експерт, бувають досить дивні. Три місяці тому українські військові били на сполох: необхідно терміново будувати оборонні споруди, а чиновники займалися благоустроєм: висаджували квіти і міняли асфальт на дорогах. Тепер доводиться евакуювати населення і вивозити банки з Покровська.

"Усім здавалося, що росіяни далеко і фортифікації будувати необов'язково. Адже краще востаннє розпиляти місцеві бюджети. Ніхто не перевірить, під які цілі проводили закупівлі, адже місто буде в окупації або знищене", — пояснює він Фокусу.

Інша причина невдач — витрата ресурсів для операції в Курській області і в результаті вельми сумнівний результат. Кинувши на новий напрямок фронту найбільш підготовлені сили, Донбас залишився незахищеним. ЗС РФ зараз "ріжуть" українську оборону на дві частини, продовжує експерт.

"Наступають за умовними лініями "північ" і "південь", це класика військового мистецтва. Без Покровська ЗСУ зможуть налагодити логістику до Часового Яру, але наскільки вона виявиться стабільною? Затримки постачання в інших районах точно будуть", — зауважує він.

Провівши оцінку на найближчий час, можна сказати таке: якщо росіяни займуть Покровськ, вони отримають вихід на кордони Дніпропетровської області та шанс просунутися на північ до Краматорська.

Нагадаємо, у селищі Олексієво-Дружківка поруч із Часовим Яром вирішили виділити гроші на будівництво дороги, другий основний шлях до міста Костянтинівки. На сайті Prozorro раніше оголосили тендер на ремонт дороги 16 вулиць Дружківки та селища Олексієво-Дружківки майже за 12 мільйонів гривень.

Фокус раніше писав, чим небезпечний вихід військ РФ на адміністративні кордони Донецької області. Окупантам може відкритися шлях на захід, у бік Дніпра і Запоріжжя.