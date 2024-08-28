Наступ на дві області: Бутусов пояснив, чим загрожує втрата Покровська на Донбасі (відео)

Ситуація на Покровському напрямку "катастрофічна" та "критична", вважає головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов. Журналіст звернув увагу на Новогродівку, яку ЗСУ втратили за три дні, й тепер ворог може вийти на висоти під Покровськом.

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Протягом трьох днів ЗС РФ зуміли окупувати місто Новогродівка на Донбасі, на вулицях якого майже не було боїв і усі будівлі уціліли. Попереду у ворога — Покровськ і адміністративні межі Донецької області. Якщо росіяни до них дійдуть, перед ним відкриється шлях на захід, у бік Дніпра та Запоріжжя. Про загрози втрат на Покровському напрямку військовий журналіста та головний редактор порталу "Цензор.нет" Юрій Бутусов розповів 27 серпня у стрімі на YouTube-каналі.

Бутусов присвятив перші 10 хвилин годинного відео проблемам Покровського напрямку. З його слів, є "дуже висока динаміка просування ворога". Журналіст підтвердив, що ЗС РФ на окупацію Новогродівки, де колись жило 20 тисяч українців, знадобилось три дні: така швидкість втрат була на початку вторгнення. Він наголосив, що втрачене місто — важливе для агломерації трьох населених пунктів — Покровська, Мирнограда і Селидового. Можна побачити ситуацію 22 серпня: менш як за тиждень росіяни пройшли 6 км, які їх відділяли від Селидового і увійшли у Михайлівку. Ворог проривається у Гродівці, Новогродівці, Крутому Яру і отримує перевагу, бо займає панівні висоти, чути на відео.

"Ситуація просто критична. В цій зоні знаходиться село Крутий Яр північніше Новогродівки. Це останній рубіж, зручний для оборони перед Покровськом. На жаль, вихід на цей рубіж дозволяє ворогу взяти два панівних терикони. На цих териконах ворог тепер зможе розгорнути антени і отримати тактичну перевагу у дронах у аеророзвідці над нашими військами", — підсумував Бутусов.

Бої на Донбасі - ситуація у Селидово 27 серпня, карта "Цензор.нет" Фото: Цензор.НЕТ Бої на Донбасі - ситуація на Донеччині 22 серпня, карта "Цензор.нет" Фото: Цензор.НЕТ

Головний редактор "Цензор.нет" назвав ситуацію під Покровськом "катастрофічною", "неконтрольованою", "напруженою". Якщо ЗС РФ окупує Покровсько-Мирноградську-Селидівську агломерацію, то це "розріже Донбас" на дві частини. При цьому Україна втратить "комунікаційний вузол", який давав можливість втримати Донбас. Крім того, посиляться загрози для двох областей за межами Донеччини, наголосив Бутусов.

"Ситуація тут не просто критична, вона катастрофічна. Агломерація має ключове стратегічне значення для оборони Донбасу і для оборони тієї ж Дніпропетровської та Запорізької області", — сказав журналіст.

Бої на Донбасі - Бутусов про наслідки втрати Покровська, аналіз 27 серпня, див. до 12 хв.

Бої на Донбасі — фронт під Покровськом 28 серпня

Зазначимо, Фокус писав про перебіг подій на Покровському напрямку. 27 серпня OSINT-аналітик зауважив, що підрозділи ЗСУ перетнули фортифікаційну лінію ЗСУ, а на карті аналітиків DeepState з'явились позначки, які говорили про прорив росіян у Новогродівку за 8 км від Покровська. 28 серпня місто було майже окуповане, і з'явилась заява нардепки Мар'яни Безуглої, яка говорила про невдалі рішення Генштабу щодо оборони. Серед іншого, вона звернула увагу на начебто "невдалу ротацію", відведення 31 бригади і порожні окопи у Селидовому.

Українське командування поки що не коментувало заяву політикині і повідомлень про загрози на Покровському напрямку.

Бої на Донбасі - місцерозташування Покровська відносно Дніпра і Запоріжжя Фото: DeepState

Бійці ЗСУ тим часом підтвердили бої на цьому напрямку. Вони назвали ситуацію у Селидовому "м'ясорубкою". Також вони попередили, що ворог увів у бій усі піхотні резерви, кинув артилерію та FPV-дрони для ударів по дорозі М04 на Покровськ.

Нагадуємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 27 серпня повідомив, які сили російське командування відвело з України на Курщину. Аналітики Інститут вивчення війни пояснили, що відбувається під Покровськом і чи дійсно там є просування росіян.