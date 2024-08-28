Наступление на две области: Бутусов объяснил, чем грозит потеря Покровска на Донбассе (видео)

Ситуация на Покровском направлении "катастрофическая" и "критическая", считает главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Журналист обратил внимание на Новогродовку, которую ВСУ потеряли за три дня, и теперь враг может выйти на высоты под Покровском.

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В течение трех дней ВС РФ сумели оккупировать город Новогродовка на Донбассе, на улицах которого почти не было боев и все здания уцелели. Впереди у врага — Покровск и административные границы Донецкой области. Если россияне до них дойдут, перед ним откроется путь на запад, в сторону Днепра и Запорожья. Об угрозах потерь на Покровском направлении военный журналист и главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов рассказал 27 августа в стриме на YouTube-канале.

Бутусов посвятил первые 10 минут часового видео проблемам Покровского направления. По его словам, есть "очень высокая динамика продвижения врага". Журналист подтвердил, что ВС РФ на оккупацию Новогродовки, где когда-то жило 20 тысяч украинцев, понадобилось три дня: такая скорость потерь была в начале вторжения. Он отметил, что потерянный город — важный для агломерации трех населенных пунктов — Покровска, Мирнограда и Селидово. Можно увидеть ситуацию 22 августа: менее чем за неделю россияне прошли 6 км, которые их отделяли от Селидово и вошли в Михайловку. Враг прорывается в Гродовке, Новогродовке, Крутом Яру и получает преимущество, потому что занимает господствующие высоты, слышно на видео.

"Ситуация просто критическая. В этой зоне находится село Крутой Яр севернее Новогродовки. Это последний рубеж, удобный для обороны перед Покровском. К сожалению, выход на этот рубеж позволяет врагу взять два господствующих террикона. На этих терриконах враг теперь сможет развернуть антенны и получить тактическое преимущество в дронах в аэроразведке над нашими войсками", — подытожил Бутусов.

Бои на Донбассе — ситуация в Селидово 27 августа, карта "Цензор.нет" Фото: Цензор.НЕТ Бои на Донбассе — ситуация в Донецкой области 22 августа, карта "Цензор.нет" Фото: Цензор.НЕТ

Главный редактор "Цензор.нет" назвал ситуацию под Покровском "катастрофической", "неконтролируемой", "напряженной". Если ВС РФ оккупирует Покровско-Мирноградскую-Селидовскую агломерацию, то это "разрежет Донбасс" на две части. При этом Украина потеряет "коммуникационный узел", который давал возможность удержать Донбасс. Кроме того, усилятся угрозы для двух областей за пределами Донетчины, подчеркнул Бутусов.

"Ситуация здесь не просто критическая, она катастрофическая. Агломерация имеет ключевое стратегическое значение для обороны Донбасса и для обороны той же Днепропетровской и Запорожской области", — сказал журналист.

Бои на Донбассе — Бутусов о последствиях потери Покровска, анализ 27 августа, см. до 12 мин.

Бои на Донбассе — фронт под Покровском 28 августа

Отметим, Фокус писал о ходе событий на Покровском направлении. 27 августа OSINT-аналитик отметил, что подразделения ВСУ пересекли фортификационную линию ВСУ, а на карте аналитиков DeepState появились отметки, которые говорили о прорыве россиян в Новогродовку в 8 км от Покровска. 28 августа город был почти оккупирован, и появилось заявление нардепа Марьяны Безуглой, которая говорила о неудачных решениях Генштаба по обороне. Среди прочего, она обратила внимание на якобы "неудачную ротацию", отвод 31 бригады и пустые окопы в Селидово.

Украинское командование пока не комментировало заявление политика и сообщений об угрозах на Покровском направлении.

Бои на Донбассе — месторасположение Покровска относительно Днепра и Запорожья Фото: DeepState

Бойцы ВСУ тем временем подтвердили бои на данном направлении. Они назвали ситуацию в Селидово "мясорубкой". Также они предупредили, что враг ввел в бой все пехотные резервы, бросил артиллерию и FPV-дроны для ударов по дороге М04 на Покровск.

Напоминаем, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 27 августа сообщил, какие силы российское командование отвело из Украины на Курщину. Аналитики Института изучения войны объяснили, что происходит под Покровском и действительно ли там есть продвижение россиян.