Российская армия значительно продвинулась на Покровском направлении, — ISW (карта)

Сравнительно быстрое наступление ВС РФ на Новогродовку стало возможным из-за отхода ВСУ. Украинское командование, вероятно, посчитало, что оборона этого населенного пункта не стоит потенциальных потерь.

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Российские войска добились значительных тактических успехов на Покровском направлении на фоне сообщений о том, что украинские войска отступили из отдельных районов к юго-востоку от Покровска. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 27 августа, подтверждают, что российские войска продвинулись более чем на два километра от своей последней подтвержденной позиции на северо-запад Новогродовки.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 27 августа, указывают на то, что российские войска незначительно продвинулись в юго-восточной части Гродовки (к востоку от Покровска и к северо-востоку от Новогродовки) и захватили Калиново. Российские военные корреспонденты также утверждали, что украинские силы "потеряли" Мариновку и Мемрик, хотя ISW не обнаружил визуальных свидетельств присутствия российских войск в этих населенных пунктах. Некоторые российские источники также утверждали, что российские войска продвинулись в южную часть Михайловки и наступают на северо-восточное Селидово.

Как отмечается, темпы российского наступления в направлении Покровска были относительно быстрыми, и российские войска продвинулись через большую часть Новогродовки за считанные дни. Российские войска, по-видимому, отдают приоритет наступлению вдоль железнодорожной линии в Новогродовке в сторону Покровска вместо того, чтобы сражаться через всю городскую зону поселения.

Сравнительно быстрое российское наступление на Новогродовку за последние 24 часа, вероятно, отчасти стало возможным благодаря отступлению украинцев из Новогродовки. Украинское командование, вероятно, посчитало, что оборона этого населенного пункта не стоит потенциальных потерь. Новогродовка сама по себе не является оперативно значимым городом — ее потенциальный захват теоретически открыл бы дорогу на Покровск, но последний больше, более укреплен и, в конечном счете, более значим, чем Новогродовка, из-за своего центрального положения как ключевого логистического узла на западе Донецкой области. Украинские силы вряд ли отступят из Покровска, не защитив город, считают аналитики.

В то же время российское военное командование, вероятно, будет вынуждено потратить значительную рабочую силу и материальные средства, чтобы захватить более обороняемый и значимый город Покровск, если украинское военное командование решит усилить это направление. Поэтому, предполагают в ISW, наступающие российские войска вряд ли смогут поддерживать нынешние темпы завоеваний бесконечно, особенно если они начнут штурм самого города.

По информации Генерального штаба ВСУ, во вторник, 27 августа, на Покровском направлении произошло 36 боев в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. На этом направлении было обезврежено 266 оккупантов, из них 110 — безвозвратно. Также уничтожены гаубица, гранатомет, три БПЛа и единица спецтехники. Повреждения получили боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, одна артсистема и четыре единицы автотранспорта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что при наступлении на Покровск враг может понести потери в 50-60 тыс. человек личного состава.

Фокус писал, что на Покровском направлении российские войска прорвали фортификационные укрепления Сил обороны Украины в районе города Новогродовка в Донецкой области. В связи с тем, что армия РФ продвигается все ближе, украинским войскам пришлось покинуть этот город.