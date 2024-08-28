Російська армія значно просунулася на Покровському напрямку, — ISW (карта)

Порівняно швидкий наступ ЗС РФ на Новогродівку став можливим через відхід ЗСУ. Українське командування, ймовірно, вирішило, що оборона цього населеного пункту не варта потенційних втрат.

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Російські війська домоглися значних тактичних успіхів на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що українські війська відступили з окремих районів на південний схід від Покровська. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, підтверджують, що російські війська просунулися більш ніж на два кілометри від своєї останньої підтвердженої позиції на північний захід Новогродівки.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, вказують на те, що російські війська незначно просунулися в південно-східній частині Гродівки (на схід від Покровська і на північний схід від Новогродівки) і захопили Калинове. Російські військові кореспонденти також стверджували, що українські сили "втратили" Маринівку і Мемрик, хоча ISW не виявив візуальних свідчень присутності російських військ у цих населених пунктах. Деякі російські джерела також стверджували, що російські війська просунулися в південну частину Михайлівки і наступають на північно-східне Селидове.

Як зазначається, темпи російського наступу в напрямку Покровська були відносно швидкими, і російські війська просунулися через більшу частину Новогродівки за лічені дні. Російські війська, мабуть, віддають пріоритет наступу вздовж залізничної лінії в Новогродівці в бік Покровська замість того, щоб битися через всю міську зону поселення.

Порівняно швидкий російський наступ на Новогродівку за останні 24 години, імовірно, почасти став можливим завдяки відступу українців із Новогродівки. Українське командування, ймовірно, вирішило, що оборона цього населеного пункту не варта потенційних втрат. Новогродівка сама по собі не є оперативно значущим містом — її потенційне захоплення теоретично відкрило б дорогу на Покровськ, але останній більший, укріпленіший і, зрештою, значущіший за Новогродівку через своє центральне становище як ключового логістичного вузла на заході Донецької області. Українські сили навряд чи відступлять із Покровська, не захистивши місто, вважають аналітики.

Водночас російське військове командування, ймовірно, буде змушене витратити значну робочу силу і матеріальні засоби, щоб захопити більш оборонне і значуще місто Покровськ, якщо українське військове командування вирішить посилити цей напрямок. Тому, припускають в ISW, російські війська, що наступають, навряд чи зможуть підтримувати нинішні темпи завоювань нескінченно, особливо якщо вони почнуть штурм самого міста.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у вівторок, 27 серпня, на Покровському напрямку відбулося 36 боїв у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. На цьому напрямку було знешкоджено 266 окупантів, з них 110 — безповоротно. Також знищено гаубицю, гранатомет, три БПЛА та одиницю спецтехніки. Пошкоджень зазнали бойова машина піхоти, бойова броньована машина, одна артсистема та чотири одиниці автотранспорту.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що під час наступу на Покровськ ворог може зазнати втрат у 50-60 тис. осіб особового складу .

Фокус писав, що на Покровському напрямку російські війська прорвали фортифікаційні укріплення Сил оборони України в районі міста Новогродівка в Донецькій області. У зв'язку з тим, що армія РФ просувається все ближче, українським військам довелося покинути це місто.