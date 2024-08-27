Під час наступу на Покровськ війська РФ можуть покласти 50-60 тисяч, як під Бахмутом, — Зеленський (відео)

За словами Володимира Зеленського, наразі просування біля Покровська сповільнилось, оскільки в армії РФ немає можливості наступати. Водночас наша держава повинна воювати хитріше, бо в Україні немає такої кількості людей.

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У наступі на Покровськ ворог може зазнати втрат у 50-60 тис. осіб особового складу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 2024. Незалежність".

За його словами, після початку операції ЗСУ на Курську область просування росіян біля Покровська сповільнилося.

"Іноді буває, що там, де стоїть три бригади, немає різниці три чи п’ять бригад, головне — хто тисне, і в якій кількості, і на що спроможні бійці", — пояснив він.

Наразі у російських штурмовиків немає можливості не наступати — за ними стоять загороджувальні загони.

"Вони там не відступають, повертаючись назад, їх розстрілюють. І вони будуть тиснути. Їм це потрібно, як ситуація з Бахмутом. Вони там положать 50-60 тисяч. Ви це побачите, дуже скоро зрозумієте ці цифри. В цьому історія. Не можна просто: ви 100 000 — ми 100 000. У нас уже була така одна операція. Я вважаю, що це неправильно. І я радий, що главком Сирський так само вважає", — додав Зеленський.

За його словами, в України немає стільки людей. Саме тому наша держава повинна воювати хитріше.

"Повинні бути хитрощі. А вуха (у ворога — Ред.) всюди, і не тільки в нашій державі. І якщо вони знають хоч щось про наші дії, у нас не буде успіху", — додав президент.

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Нагадаємо, на Покровському напрямку російські війська прорвали фортифікаційні укріплення Сил оборони України в районі міста Новогродівка в Донецькій області. У зв'язку з тим, що армія РФ просувається все ближче, українським військам довелось покинути це місто. Однак Генштаб ЗСУ не підтверджує втрату населеного пункту.