Во время наступления на Покровск войска РФ могут положить 50-60 тысяч, как под Бахмутом, — Зеленский (видео)

По словам Владимира Зеленского, сейчас продвижение у Покровска замедлилось, поскольку у армии РФ нет возможности наступать. В то же время наше государство должно воевать хитрее, потому что в Украине нет такого количества людей.

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В наступлении на Покровск враг может понести потери в 50-60 тыс. человек личного состава. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 2024. Независимость".

По его словам, после начала операции ВСУ на Курскую область продвижение россиян возле Покровска замедлилось.

"Иногда бывает, что там, где стоит три бригады, нет разницы три или пять бригад, главное — кто давит, и в каком количестве, и на что способны бойцы", — пояснил он.

Сейчас у российских штурмовиков нет возможности не наступать — за ними стоят заградительные отряды.

"Они там не отступают, возвращаясь назад, их расстреливают. И они будут давить. Им это нужно, как ситуация с Бахмутом. Они там положат 50-60 тысяч. Вы это увидите, очень скоро поймете эти цифры. В этом история. Нельзя просто: вы 100 000 — мы 100 000. У нас уже была такая одна операция. Я считаю, что это неправильно. И я рад, что главком Сырский так же считает", — добавил Зеленский.

По его словам, у Украины нет столько людей. Именно поэтому наше государство должно воевать хитрее.

"Должны быть хитрости. А уши (у врага — Ред.) везде, и не только в нашем государстве. И если они знают хоть что-то о наших действиях, у нас не будет успеха", — добавил президент.

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Напомним, на Покровском направлении российские войска прорвали фортификационные укрепления Сил обороны Украины в районе города Новогродовка в Донецкой области. В связи с тем, что армия РФ продвигается все ближе, украинским войскам пришлось покинуть этот город. Однако Генштаб ВСУ не подтверждает потерю населенного пункта.