Під Дружківкою на Донеччині за 20 км від фронту ремонтують дорогу, — соцмережі (відео)

Ця дорога є основною до Костянтинівки. У соцмережах зазначили, що дорогу розширюють, адже траса Покровськ — Костянтинівка зараз не використовується.

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У селищі Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області ремонтують дорогу. Відповідне відео опублікував Тelegram-канал "Радник" у середу, 28 серпня.

"Олексієво-Дружківка. Через два поля Часів Яр, а вони тут роблять дорогу. Молодці, хлопці", — коментує автор відео.

Коли саме були зняті ці кадри — невідомо.

Зазначимо, що населений пункт Олексієво-Дружківка входить до Дружківської міської громади. Менше ніж за 20 кілометрів проходить лінія фронту.

Згодом "Радник" уточнив, що дорогу розширюють, тому знімають верхній шар. Це друга основна дорога до міста Костянтинівки, адже траса Покровськ — Костянтинівка вже майже не використовується.

Фото: Скриншот

11 червня на сайті Prozorro був оголошений тендер на ремонт дороги 16 вулиць Дружківки та селища Олексієво-Дружківки за 11 мільйонів 900 тисяч гривень. Замовником послуги було Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради. Переможцем тендеру стало ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ". Договір був укладений 1 липня. Роботи мають бути виконані до 1 вересня 2024 року.

Нагадаємо, 15 серпня виконком Мирноградської міської ради Донецької області провів терміновий тендер на виготовлення "зубів дракона" до кінця 2024 року у той час, коли російські окупаційні війська перебувають на відстані всього шести кілометрів від Мирнограда.

28 серпня боєць ЗСУ з позивним "Мучной" повідомив, що підрозділи російських військ увійшли на східні околиці міста Селидове, що за 13 кілометрів на південь від Покровська.