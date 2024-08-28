Под Дружковкой в Донецкой области в 20 км от фронта ремонтируют дорогу, — соцсети (видео)
Эта дорога является основной к Константиновке. В соцсетях отметили, что дорогу расширяют, ведь трасса Покровск — Константиновка сейчас не используется.
В поселке Алексеево-Дружковка Краматорского района Донецкой области ремонтируют дорогу. Соответствующее видео опубликовал Тelegram-канал "Советник" в среду, 28 августа.
"Алексеево-Дружковка. Через два поля Часов Яр, а они тут делают дорогу. Молодцы, ребята", — комментирует автор видео.
Когда именно были сняты эти кадры — неизвестно.
Отметим, что населенный пункт Алексеево-Дружковка входит в Дружковскую городскую громаду. Менее чем в 20 километрах проходит линия фронта.
Впоследствии "Советник" уточнил, что дорогу расширяют, поэтому снимают верхний слой. Это вторая основная дорога в город Константиновка, ведь трасса Покровск — Константиновка уже почти не используется.
11 июня на сайте Prozorro был объявлен тендер на ремонт дороги 16 улиц Дружковки и поселка Алексеево-Дружковки за 11 миллионов 900 тысяч гривен. Заказчиком услуги было Управление жилищного и коммунального хозяйства Дружковского городского совета. Победителем тендера стало ООО "СЛАВДОРСТРОЙ". Договор был заключен 1 июля. Работы должны быть выполнены до 1 сентября 2024 года.
Напомним, 15 августа исполком Мирноградского городского совета Донецкой области провел срочный тендер на изготовление "зубов дракона" до конца 2024 года в то время, когда российские оккупационные войска находятся на расстоянии всего шести километров от Мирнограда.
28 августа боец ВСУ с позывным "Мучной" сообщил, что подразделения российских войск вошли на восточные окраины города Селидово, что в 13 километрах к югу от Покровска.