"Высаживали цветы, меняли асфальт": почему ВС РФ быстро продвигаются под Покровском

Украинское командование в разгар битвы за Донбасс перекидывает подготовленные бригады на штурм Курской области. В это время на Покровском направлении идут в атаки элитные и хорошо вооруженные подразделения ВС РФ. Фокус выяснил главные причины быстрого продвижения оккупантов на востоке Украины и можно ли спасти ситуацию.

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Населенные пункты на Покровском направлении несколько недель подряд подвергаются самым агрессивным атакам российских военных. Оккупанты стремятся прорваться к Покровску, одному из главных городов Донецкой области. В настоящее время вражеские подразделения находятся на расстоянии 10 километров от цели. Ситуация возле города почти критическая, бьют тревогу военные обозреватели.

Покровское направление защищают восемь бригад ВСУ: 25-я, 31-я, 47-я, 59-я, 110-я и 151-я механизированные, а также 68-я и 71-я отдельные егерские бригады. Но россияне давят пехотой и применяют много беспилотников, сообщало hromadske.

Сооснователь проекта DeepState Роман Погорелый говорит о полном хаосе на Покровском участке фронта: командование ВСУ не способно взять под контроль ситуацию. Вражеская армия за 3-4 дня захватила Новогродовку, последнюю ключевую высоту перед Покровском, и заходит в промышленный город Селидово.

Силами обороны Украины противостоят элитные подразделения с отличным снаряжением. Россияне оснащены приборами ночного видения и современным огнестрельным оружием, констатирует Погорелый.

"Ситуацию необходимо стабилизировать очень быстро, у врага огромные продвижения. Ежедневно мы отмечаем на карте потерю населенных пунктов", — подчеркивает аналитик.

Боец ВСУ с позывным "Мучной" подтвердил продвижение россиян на южном фланге фронта и в направлении Покровска по дороге от Новогродовки. Начались уличные бои в Селидово: россияне рвутся в центр города.

Кроме этого, войска РФ контролируют примерно 40% города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области. Враг может получить тактическое преимущество на высоте над Константиновкой, Дружковкой, Краматорском и логистическими путями между ними, говорит представитель пресс-службы 24 ОМБр имени Короля Даниила Андрей Полухин.

Что может задержать наступление армии России на Покровск?

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 29 августа заявил о 66 атаках оккупантов на Покровском направлении. Интенсивность втрое больше, чем на соседнем участке под Торецком и в два раза, чем под Кураховым и Угледаром.

После захвата Новогродовки россияне немного изменили вектор движения на юге Торецко-Покровского направления. Основной пункт назначения на ближайшее время — Селидово, ведь там не сформированы фланги защиты, полагает координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

Покровский участок фронта входит в зону ответственности 90-й гвардейской танковой и 27-й мотострелковой дивизии. Военные силы попытаются взять под контроль дорогу от Карловки до Селидово, говорит аналитик Фокусу.

"Карловка несколько месяцев выполняет оборонительную функцию благодаря Карловскому водохранилищу, природному препятствию. Россияне могут обойти Карловку через населенные пункты Михайловка и Мемрик и дойти до Горняка. Вся образовавшаяся территория рискует оказаться в окружении, а ВС РФ сформируют полноценный южный фланг, включая Кураховское направление. Это станет их главной задачей примерно на два месяца", — комментирует Коваленко.

Силы обороны Украины контролируют Селидово и до его потери ВС РФ вряд ли начнут основную фазу наступления на Покровск. В ближайшей перспективе стоит ожидать прорыва за границы Гродовки и Новогродовки.

Причины неудач на Покровском направлении

Народный депутат Марьяна Безуглая 28 августа допускала, что возможной причиной территориальных потерь на Покровском направлении стало якобы отсутствие украинских военных на построенных линиях фортификаций.

"31-ю бригаду перед городом забрали, а комбрига, за которого просил коллектив, сняли и завели уголовное производство. Вместо этого сюда отправили неосведомленное подразделение. Это не единственная недавняя "ротация". Планируются еще", — привела нардеп примеры.

По мнению военного аналитика Ивана Ступака, недостаточное обеспечение подразделений ВСУ оружием и боеприпасами — не главный фактор продвижения армии РФ на востоке Украины.

Приоритеты в решениях властей, как оценивает эксперт, бывают довольно странные. Три месяца назад украинские военные били тревогу: необходимо срочно строить оборонные сооружения, а чиновники занимались благоустройством: высаживали цветы и меняли асфальт на дорогах. Теперь приходится эвакуировать население и вывозить банки из Покровска.

"Всем казалось, что россияне далеко и фортификации строить необязательно. Лучше ведь в последний раз распилить местные бюджеты. Никто не проверит, под какие цели проводили закупки, ведь город будет в оккупации или уничтожен", — поясняет он Фокусу.

Другая причина неудач — расход ресурсов для операции в Курской области и в результате весьма сомнительный результат. Кинув на новое направление фронта самые подготовленные силы, Донбасс остался незащищенным. ВС РФ сейчас "режут" украинскую оборону на две части, продолжает эксперт.

"Наступают по условным линиям "cевер" и "юг", это классика военного искусства. Без Покровска ВСУ смогут наладить логистику к Часовому Яру, но насколько она окажется стабильной? Задержки снабжения в других районах точно будут", — замечает он.

Проведя оценку на ближайшее время, можно сказать следующее: если россияне займут Покровск, они получат выход на границы Днепропетровской области и шанс продвинуться на севере к Краматорску.

Напомним, в поселке Алексеево-Дружковка рядом с Часовым Яром решили выделить деньги на строительство дороги, второй основной путь в город Константиновку. На сайте Prozorro ранее объявили тендер на ремонт дороги 16 улиц Дружковки и поселка Алексеево-Дружковки почти за 12 миллионов гривен.

Фокус ранее писал, чем опасен выход войск РФ на административные границы Донецкой области. Оккупантам может открыться путь на запад, в сторону Днепра и Запорожья.