"Враг уже забрал последнюю ключевую высоту": под Покровском новое "осложнение", — DeepState

По данным Генштаба, на Покровском направлении состоялась треть всех атак ВС РФ. Аналитик Роман Погорелый рассказал, что там воюют "очень элитные" вражеские подразделения.

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ВС РФ продвигаются на Покровском направлении, лишая украинских защитников основных логистических путей. О ситуации на передовой 28 августа в эфире телеканала "Киев24" рассказал соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый.

"Враг имеет огромные продвижения", — сообщил он.

Аналитик отметил, что враг захватил "последнюю ключевую высоту" на пути к Покровску. По его словам, город Новогродовка, в котором можно было длительное время удерживать ВС РФ, был потерян за 3-4 дня.

"Враг уже пробует заходить в Селидово. А это еще один немалый и достаточно мощный населенный пункт, где можно было удерживать врага. В частности, имея там террикон, две шахты и в целом промышленный город", — рассказал Погорелый.

Он заверил, что защитники делают все возможное для уничтожения оккупантов, но российских сил "очень много". На Покровском направлении сконцентрирована большая часть пехоты РФ. В то же время эксперт подчеркнул, что речь идет вовсе не о "пушечном мясе".

"Враг применяет элитные подразделения, очень элитные. Они имеют классное снаряжение, у них есть приборы ночного видения, у них современное огнестрельное оружие и снаряжение, в которое они одеты. У них прослеживается достаточно взвешенная тактика продвижения, закрепления", — уточнил он.

Аналитик проинформировал, что на сегодня ВС РФ подошли к Мирнограду, а также движутся к Покровску и Селидовому.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Он объяснил важность Покровска и Мирнограда тем, что через них проходят логистические пути. Дорога на Константиновку уже закрыта, ведь оказалась частично под огневым контролем ВС РФ.

"Сказать, что они этим перекроют полностью логистику — нет. Потому что есть и другие там пути. Но это осложнение", — подчеркнул Погорелый.

Он добавил, что Покровск и Мирноград — крупные города, и они расположены на подходе к границе с Днепропетровской областью. Будет ли враг пытаться двигаться дальше, неизвестно.

Через Селидово, по словам эксперта, также проходил основной логистический путь в Курахово. Он заверил, что ВС РФ опять же не перекроют логистику, но могут ее усложнить.

Ситуация под Покровском: что говорит командование

В отчете Генерального штаба ВСУ от 28 августа указано, что на Покровском направлении враг сосредоточил "основные усилия". Там состоялась треть всех российских атак на территории Украины.

Именно на Покровском направлении было зафиксировано больше всего боестолкновений — 34 штурма с начала суток в районах 11 различных населенных пунктов. При этом почти половина боев шла вблизи Селидово и Новогродовки.

"Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в целом отбили 23 атаки противника на направлении. Другие — продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе", — передали в Генштабе.

Напомним, военный журналист Юрий Бутусов проинформировал, что оккупация Покровска открыла бы ВС РФ путь в сторону Днепра и Запорожья.

Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что со следующей недели в Покровске прекратят работу банки. Сейчас в городе продолжается комендантский час, который завершится только в 11:00 29 августа.

Боец ВСУ "Мучной" рассказал, что бои идут в пяти точках на Покровском направлении. Он заверил, что ВСУ "насыпают врагам".