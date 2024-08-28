Остаются 38 тысяч людей: в Покровске на следующей неделе перестанут работать банки, — ОВА

По словам Вадима Филашкина, вместе с увеличением длительности комендантского часа жители прифронтового города столкнутся с новыми трудностями. С понедельника в районе будут работать лишь банкоматы.

Related video

Российские оккупанты не прекращают попытки давления на позиции украинских защитников на Донбасе и их целью является захват города Покровск. Там со следующей недели из-за угрозы уже перестанут работать банковские отделения. Деталями поделился глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.

Начиная с 28 августа в Покровске длительность комендантского часа увеличилась и он будет действовать с 15:00 по 11:00 следующего утра. Это связано с очень сложной обстановкой в регионе, ведь за последние сутки ВС РФ атаковали Донецкую область более 2 с половиной тысяч раз. Именно в районе Покровска фиксируется наиболее количество ударов.

"Сейчас в городе Покровск остаются около 38 тысяч людей и 1 900 детей. Хочу напомнить, что до начала полномасштабного войны в громаде было больше 80 тысяч людей и 13 тысяч детей. Люди выезжают", — говорит Вадим Филашкин.

В Покровске на следующей неделе закроются все банковские учреждения Фото: DeepStateMAP

Отдельно начальник Донецкой ОВА рассказал, что до конца недели в Покровске будут работать банковские учреждения, но с понедельника ситуация изменится. Будут работать только банкоматы. Это касается и всех направлений других служб, которые предоставляют услуги населению Покровска. В связи с этим власти призывают граждан как можно быстрее эвакуироваться, чтобы сохранить свои жизни.

Напомним, 27 августа сообщалось, что во время наступления на Покровск войска РФ могут положить 50–60 тысяч, как под Бахмутом. По словам Владимира Зеленского, сейчас продвижение у Покровска замедлилось, поскольку у армии РФ нет возможности наступать. В то же время наше государство должно воевать хитрее, потому что в Украине нет такого количества людей.