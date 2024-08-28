Залишаються 38 тисяч людей: у Покровську наступного тижня перестануть працювати банки, — ОВА

За словами Вадима Філашкіна, разом зі збільшенням тривалості комендантської години жителі прифронтового міста зіткнуться з новими труднощами. З понеділка в районі працюватимуть лише банкомати.

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Російські окупанти не припиняють спроби тиску на позиції українських захисників на Донбасі і їхньою метою є захоплення міста Покровськ. Там з наступного тижня через загрозу вже перестануть працювати банківські відділення. Деталями поділився голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі.

Починаючи з 28 серпня, в Покровську тривалість комендантської години збільшилася і вона діятиме з 15:00 до 11:00 наступного ранку. Це пов'язано з дуже складною обстановкою в регіоні, адже за останню добу ЗС РФ атакували Донеччину понад 2 з половиною тисячі разів. Саме в районі Покровська фіксується найбільша кількість ударів.

"Наразі в місті Покровськ залишаються близько 38 тисяч людей і 1 900 дітей. Хочу нагадати, що до початку повномасштабної війни в громаді було понад 80 тисяч людей і 13 тисяч дітей. Люди виїжджають", — каже Вадим Філашкін.

У Покровську наступного тижня закриються всі банківські установи Фото: DeepStateMAP

Окремо начальник Донецької ОВА розповів, що до кінця тижня в Покровську працюватимуть банківські установи, але з понеділка ситуація зміниться. Працюватимуть лише банкомати. Це стосується і всіх напрямків інших служб, які надають послуги населенню Покровська. У зв'язку з цим влада закликає громадян якнайшвидше евакуюватися, щоб зберегти свої життя.

Нагадаємо, 27 серпня повідомлялося, що під час наступу на Покровськ війська РФ можуть покласти 50–60 тисяч, як під Бахмутом. За словами Володимира Зеленського, зараз просування біля Покровська сповільнилося, оскільки армія РФ не має можливості наступати. Водночас наша держава має воювати хитріше, бо в Україні немає такої кількості людей.