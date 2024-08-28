Вибір Покровська як основної цілі вплине на можливості ЗС РФ в Україні за будь-якого сценарію, — ISW

Аналітики порівнюють можливе захоплення Покровська з Бахмутом: ЗС РФ просунулися менш ніж на 10 км на схід від Бахмута після піррового захоплення міста в травні 2023 року. Тепер війська РФ, які виснажуються на Покровському напрямку, можуть зіткнутися з тим самим.

Related video

Найдосвідченіші російські підрозділи зараз підтримують просування окупаційного угруповання в напрямку Покровська. Характер наступальної операції ЗС РФ свідчить про загальну російську стратегію перемоги війни в Україні: в її основі нескінченні виснажливі тактичні просування. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 27 серпня.

Вибір Росією Покровського напрямку як пріоритетного, ймовірно, вплине на загальні бойові можливості російських військ в Україні, незалежно від подальшого сценарію розвитку подій у районі Покровська. ЗС РФ намагаються збалансувати просування в Покровську та оборону від українського вторгнення в Курську область. Український головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський заявив на пресконференції 27 серпня, що однією з головних цілей України в Курській області було відволікання російських сил від критичних ділянок фронту, і що Росія передбачала це і навпаки посилила присутність на Покровському напрямку.

Сирський також зазначив, що РФ передислокувала понад 30 тисяч військовослужбовців з інших незазначених секторів лінії фронту в Україні в Курську область. Чисельність ЗС РФ зростатиме.

За словами аналітиків, Росія розгортає резервні підрозділи та підрозділи з некритичних секторів фронту, що, ймовірно, і становить більшу частину з 30 000 військовослужбовців, перекинутих у Курську область, про яких говорив Сирський. Його заяви припускають, що російське військове командування, як і раніше, не бажає передислоковувати війська, що воюють поблизу Покровська, і продовжуватиме віддавати пріоритет забезпеченню тактичних успіхів та ініціативи в Донецькій області. Пріоритет у захопленні територій у районі Покровська узгоджується зі сформульованою президентом Росії Володимиром Путіним теорією перемоги в Україні, яка передбачає, що російські сили зберігають ініціативу і ведуть постійну війну на виснаження, щоб протриматися довше, ніж Україна та її союзники.

Коли закінчиться наступ на Покровськ

Російські наступальні зусилля навколо Покровська зрештою досягнуть кульмінації, хоча терміни поки неясні. У ISW не готові прогнозувати завершення наступальної операції ЗС РФ, особливо в міру того, як російські сили нарощують темпи просування в цьому районі, а українські сили відступають на підготовлені оборонні позиції на захід від Гродівки, які захищати зручніше. Але передислокація 30 000 російських військ у Курську область може зрештою погіршити російські можливості на українському театрі воєнних дій загалом після завершення наступу на Покровськ.

За оцінками ISW, операції України в Курській області вже зробили оперативний і стратегічний вплив на російські сили на всьому театрі військових дій і поставили під сумнів теорію перемоги Путіна. Україна перехопила ініціативу в новому районі й одночасно послабила можливості Росії зберегти довгострокову ініціативу на певних ділянках фронту. Російське командування явно віддає пріоритет Покровську, але такий розрахунок, ймовірно, зміниться залежно від того, коли завершиться наступ у районі Покровська. Командуванню доведеться повністю зважати на інші цілі й відбивати наступ у Курській області.

Примітно, що російські війська просунулися менш ніж на 10 км на схід від Бахмута після піррового захоплення міста в травні 2023 року, і тепер ЗС РФ, що виснажуються на Покровському напрямку, можуть зіткнутися з тим самим після завершення наступу.

У ISW все ж вважають, що поки ще занадто рано робити остаточні висновки щодо довгострокових наслідків Курської операції.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, за минулу добу російська армія значно просунулася на Покровському напрямку.

Також повідомлялося, що ЗС РФ атакували РСЗВ "Торнадо" місто Ізюм: постраждали 12 осіб, зокрема діти.