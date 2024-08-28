ЗС РФ накрили з РСЗВ "Торнадо" Ізюм: постраждали 12 людей, серед них діти, — ОВА

За словами очільника обласної адміністрації Олега Синєгубова, у чотирьох дітей — гостра реакція на стрес. У ще однієї дитини — порізи кінцівок. У місті пошкоджені житлові будинки та одне підприємство.

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У вівторок ввечері, 27 серпня, російські війська здійснили обстріл міста Ізюм на Харківщині. За попередньою інформацією, ворог використав дальню реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Торнадо", повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Обстріл стався близько 22:00. Пошкоджено житлові будинки та хлібопекарське підприємство.

За даними ОВА, постраждали 12 людей:

одна людина госпіталізована;

семеро осіб отримали гостру реакцію на стрес, серед них четверо дітей віком 3, 5, 8 та 16 років;

дві людини зазнали легких поранень;

двоє осіб мають порізи кінцівок, серед них одна дитина 13 років.

Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки чергового злочину з боку окупантів.

Внаслідок російського обстрілу у селі Козача Лопань постраждав 42-річний чоловік. Зруйновано будинок. У Циркунах горіли 5 господарчих споруд та трава на площі 1 га. Постраждала 37-річна жінка.

У Черкаських Тишках горіли частково 7 покинутих будинків, 12 господарчих споруд та 2 автомобілі.

Також у Богодухові вчора внаслідок обстрілу по об‘єкту інфраструктури постраждали 8 людей. Загинув 72-річний чоловік.

Нагадаємо, 21 серпня Росія вдарила по сільраді на Харківщині. Під завалами опинилися троє людей.

26 серпня Росія вперше атакувала розподільчі підстанції касетними боєприпасами. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, попри численні удари, втрати обладнання виявилися мінімальними.