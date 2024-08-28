ВС РФ накрыли из РСЗО "Торнадо" Изюм: пострадали 12 человек, среди них дети, — ОВА

По словам главы областной администрации Олега Синегубова, у четырех детей — острая реакция на стресс. У еще одного ребенка — порезы конечностей. В городе повреждены жилые дома и одно предприятие.

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Во вторник вечером, 27 августа, российские войска совершили обстрел города Изюм на Харьковщине. По предварительной информации, враг использовал дальнюю реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Торнадо", сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Обстрел произошел около 22:00. Повреждены жилые дома и хлебопекарное предприятие.

По данным ОВА, пострадали 12 человек:

один человек госпитализирован;

семь человек получили острую реакцию на стресс, среди них четверо детей в возрасте 3, 5, 8 и 16 лет;

два человека получили легкие ранения;

два человека имеют порезы конечностей, среди них один ребенок 13 лет.

Правоохранители продолжают фиксировать последствия очередного преступления со стороны оккупантов.

В результате российского обстрела в селе Казачья Лопань пострадал 42-летний мужчина. Разрушен дом. В Циркунах горели 5 хозяйственных построек и трава на площади 1га. Пострадала 37-летняя женщина.

В Черкасских Тишках горели частично 7 заброшенных домов, 12 хозяйственных построек и 2 автомобиля.

Также в Богодухове вчера в результате обстрела по объекту инфраструктуры пострадали 8 человек. Погиб 72-летний мужчина.

Напомним, 21 августа Россия ударила по сельсовету на Харьковщине. Под завалами оказались три человека.

26 августа Россия впервые атаковала распределительные подстанции кассетными боеприпасами. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, несмотря на многочисленные удары, потери оборудования оказались минимальными.