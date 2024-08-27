Операція в Курській області: британський експерт окреслив три сценарії розвитку подій

За словами ексзаступник Комітету начальників штабів Великої Британії сера Саймона Мейолла, поява українських військ на території РФ — важлива демонстрація для Заходу з боку України того, що Київ не буде сидіти склавши руки у війні на виснаження.

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Український наступ у Курській області може розвиватися за трьома сценаріями, які описав колишній заступник Комітету начальників штабів Великої Британії сер Саймон Мейолл. Про це повідомляє Sky News.

Мейолл посилається на заяву представників України про те, що Сили оборони тепер контролюють 100 російських населених пунктів після того, як 6 серпня українські сили з'явилися в Курській області.

Мейолл зазначив, що в міру наближення третього року війни ситуація в Курську стає актуальною.

"Курський наступ може розвиватися за трьома шляхами. Вони можуть розширити його. Вони можуть продовжити наступ, що дійсно зашкодить російській обороні, включно з її логістичною підтримкою для військ в Україні", — сказав він.

Мейоллт також допускає і неприємні наслідки для ЗСУ, тому що в Курській області перебуває досить багато західної техніки.

"І вони можуть там сидіти без реального впливу на те, що відбувається на Донбасі", — додав експерт.

За його словами, поява українських військ на території РФ — це важлива демонстрація для Заходу з боку України, яка показує, що Київ не сидітиме склавши руки у війні на виснаження.

"Вони будуть маневрувати, вони збираються перейти в наступ, вони збираються здивувати росіян. Вони будуть використовувати надане їм обладнання, щоб продовжувати змінювати динаміку, коли потрібно". — додав експерт.

Нагадаємо, що в обмін на дані США встановили на українські F-16 Viper спеціальний захист від загроз РФ.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, як Україна відповість за ракетну атаку ЗС РФ 26 серпня.