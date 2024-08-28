Выбор Покровска как основной цели повлияет на возможности ВС РФ в Украине при любом сценарии, — ISW

Аналитики сравнивают возможный захват Покровска с Бахмутом: ВС РФ продвинулись менее чем на 10 км к востоку от Бахмута после пиррового захвата города в мае 2023 года. Теперь войска РФ, которые истощаются на Покровском направлении, могут столкнуться с тем же.

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Самые опытные российские подразделения сейчас поддерживают продвижение оккупационной группировки в направлении Покровска. Характер наступательной операции ВС РФ говорит об общей российской стратегии победы войны в Украине: в ее основе бесконечные истощающие тактические продвижения. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 27 августа.

Выбор Россией Покровского направления в качестве приоритетного, вероятно, повлияет на общие боевые возможности российских войск в Украине, независимо от дальнейшего сценария развития событий в районе Покровска. ВС РФ пытаются сбалансировать продвижения в Покровске и оборону от украинского вторжения в Курскую область. Украинский главнокомандующий генерал-полковник Александр Сырский заявил на пресс-конференции 27 августа, что одной из главных целей Украины в Курской области было отвлечение российских сил от критических участков фронта, и что Россия предвидела это и наоборот усилила присутствие на Покровском направлении.

Сырский также отметил, что РФ передислоцировала более 30 тысяч военнослужащих из других неуказанных секторов линии фронта в Украине в Курскую область. Численность ВС РФ будет расти.

По словам аналитиков, Россия развертывает резервные подразделения и подразделения из некритических секторов фронта, что, вероятно, и составляет большую часть из 30 000 военнослужащих, переброшенных в Курскую область, о которых говорил Сырский. Его заявления предполагают, что российское военное командование по-прежнему не желает передислоцировать войска, воюющие вблизи Покровска, и будет продолжать отдавать приоритет обеспечению тактических успехов и инициативы в Донецкой области. Приоритет в захвате территорий в районе Покровска согласуется со сформулированной президентом России Владимиром Путиным теорией победы в Украине, которая предполагает, что российские силы сохраняют инициативу и ведут постоянную войну на истощение, чтобы продержаться дольше, чем Украина и ее союзники.

Когда закончится наступление на Покровск

Российские наступательные усилия вокруг Покровска в конечном итоге достигнут кульминации, хотя сроки пока неясны. В ISW не готовы прогнозировать завершение наступательной операции ВС РФ, особенно по мере того, как российские силы наращивают темпы продвижения в этом районе, а украинские силы отступают на подготовленные оборонительные позиции к западу от Гродовки, которые защищать удобнее. Но передислокация 30 000 российских войск в Курскую область может в конечном итоге ухудшить российские возможности на украинском театре военных действий в целом после завершения наступления на Покровск.

По оценкам ISW, операции Украины в Курской области уже оказали оперативное и стратегическое воздействие на российские силы на всем театре военных действий и поставили под сомнение теорию победы Путина. Украина перехватила инициативу в новом районе и одновременно ослабила возможности России сохранить долгосрочную инициативу на определенных участках фронта. Российское командование явно отдает приоритет Покровску, но такой расчет, вероятно, изменится в зависимости от того, когда завершится наступление в районе Покровска. Командованию придется полностью считаться с другими целями и отражать наступление в Курской области.

Примечательно, что российские войска продвинулись менее чем на 10 км к востоку от Бахмута после пиррового захвата города в мае 2023 года, и теперь ВС РФ, которые истощаются на Покровском направлении, могут столкнуться с тем же по завершении наступления.

В ISW все же считают, что пока еще слишком рано делать окончательные выводы относительно долгосрочных последствий Курской операции.

Напомним, что, по оценкам ISW, за минувшие сутки российская армия значительно продвинулась на Покровском направлении.

Также сообщалось, что ВС РФ атаковали РСЗО "Торнадо" город Изюм: пострадали 12 человек, в том числе дети.