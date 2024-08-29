Российские войска контролируют Часов Яр на 40%, — представитель 24 ОМБр (видео)

Российские оккупанты не считают город своей территорией, отметил представитель бригады Андрей Полухин. По его словам, Часов Яр повторяет судьбу Бахмута и Авдеевки.

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ВС РФ сейчас контролирует примерно 40% города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области. Об этом "Мы — Украина" рассказал представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин.

В случае полного захвата данного населенного пункта, оккупанты могут получить тактическое преимущество на высоте, расположенной над Константиновкой, Дружковкой, Краматорском и логистическим путем между ними.

Андрей Полухин также отметил, что враг совершенно не относится к городу как к своей территории. Сейчас Часов Яр, как и Авдеевка с Бахмутом, уже полностью разбит и разрушен.

"Это просто руины. Враг не считает эти территории своими, он просто разрушает все, что есть у него на пути", — подчеркнул боец 24 ОМБр.

Напомним, что 7 августа Силы обороны отбили несколько позиций вблизи Часового Яра и продвинулись через канал Северский Донец – Донбасс, а также восстановили некоторые позиции в лесничестве Ступки-Голубовские 2 к югу от Часового Яра. Бои продолжались в восточных частях микрорайонов Новый и Октябрьский.

Ранее в ВСУ назвали уровень угрозы захвата Покровска. По словам офицера 59-й ОМБр, с апреля ВС РФ сумели пройти на 10–15 км вперед, однако понесли за этот период потери, которые измеряются тысячами.

29 августа аналитики Deepstate сообщили об успехах ВС РФ на Донетчине. Оккупанты продвинулись в районах 6 населенных пунктов: Новогродовке, Торецке, Михайловке, возле Павловки, Пантелеймоновки и Угледара.