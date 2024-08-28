Оккупанты не смогут быстро продвинуться: в ВСУ назвали уровень угрозы захвата Покровска

По словам офицера 59-й ОМБр, с апреля ВС РФ сумели пройти на 10–15 км вперед, однако понесли за этот период потери, которые измеряются тысячами. Силы обороны сдерживают штурмы, писали в Генштабе, и вскоре россиян могут ждать неожиданные последствия.

Related video

Ситуация в Донецкой области крайне сложная и российские оккупанты не прекращают попыток давления на позиции ВСУ с целью захвата Покровска. Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий в комментарии Radio NV рассказал, как скоро россияне могут подойти к городу.

По его словам, бои на Покровском направлении противник ведет с апреля и за этот период времени ВС РФ сумели продвинуться на 10–15 километров. Потери российской стороны колоссальные и в украинской земле они оставили тысячи бойцов.

"Я уже не говорю о железе, технике и прочем. Ресурса сожжено очень много. И сколько бы их ни было много, все равно они заканчиваются. Это также надо учитывать", — заявил Сергей Цехоцкий.

В ВСУ рассказали, какая ситуация в районе Покровска и что ему угрожает Фото: DeepStateMAP

Украинские защитники могут сделать в районе Покровска красивую картинку и если сделать все правильно, тогда противник может столкнуться с неожиданными последствиями, говорил офицер 59-й ОМБр. Быстрого продвижения ВС РФ точно ждать не стоит в ближайшее время, ведь город сам по себе не маленький.

"Быстрого продвижения точно не будет. Чем крупнее любой населенный пункт, больше они там вязнут и гибнут. А на мой взгляд, это мое субъективное мнение, что что-то будет интересное происходить именно на этом участке фронта. И в то время это будет нужно", — подытожил Сергей Цехоцкий.

Бои за Покровск: детали от Генштаба

По информации Генерального штаба ВСУ от 28 августа, по состоянию на 16:00 на Покровском направлении фиксируется самое большое количество боестолкновений. С начала суток ВС РФ осуществили 34 попытки вытеснения Сил обороны с их позиций.

"Почти половина из всех боестолкновений произошла возле Селидово и Новогродовки. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в целом отбили 23 атаки противника на направлении. Другие — продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе", — подытожили в Генштабе.

Напомним, 26 августа сообщалось, что пик возможностей ВС РФ на Донбассе пойдет на спад осенью. По словам военного эксперта Павла Нарожного, Силам обороны важно не допустить продвижение противника к трассе на Краматорск, ведь в ином случае сразу несколько городов восточного региона будут в опасности.

28 августа сообщалось, что для РФ прорыв ВСУ в Курской области имеет меньшее значение, чем продвижение на Донбассе, писали в NYT. Москве до сих пор не удалось выбить Силы обороны на границу с Украиной из-за недостаточного количества войск и приоритетов, говорят западные эксперты.