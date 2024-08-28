Окупанти не зможуть швидко просунутися: у ЗСУ назвали рівень загрози захоплення Покровська

За словами офіцера 59-ї ОМБр, з квітня ЗС РФ зуміли пройти на 10–15 км уперед, проте зазнали за цей період втрат, які вимірюються тисячами. Сили оборони стримують штурми, писали в Генштабі, і незабаром на росіян можуть чекати несподівані наслідки.

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Ситуація в Донецькій області вкрай складна і російські окупанти не припиняють спроб тиску на позиції ЗСУ з метою захоплення Покровська. Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький у коментарі Radio NV розповів, як скоро росіяни можуть підійти до міста.

За його словами, бої на Покровському напрямку противник веде з квітня і за цей період часу ЗС РФ зуміли просунутися на 10–15 кілометрів. Втрати російської сторони колосальні і в українській землі вони залишили тисячі бійців.

"Я вже не кажу про залізо, техніку та інше. Ресурсу спалено дуже багато. І скільки б їх не було багато, все одно вони закінчуються. Це також треба враховувати", — заявив Сергій Цехоцький.

У ЗСУ розповіли, яка ситуація в районі Покровська і що йому загрожує Фото: DeepStateMAP

Українські захисники можуть зробити в районі Покровська красиву картинку, і якщо зробити все правильно, тоді противник може зіткнутися з несподіваними наслідками, говорив офіцер 59-ї ОМБр. Швидкого просування ЗС РФ точно чекати не варто найближчим часом, адже місто саме собою немаленьке.

"Швидкого просування точно не буде. Що більший будь-який населений пункт, то більше вони там грузнуть і гинуть. А на мій погляд, це моя суб'єктивна думка, що щось буде цікаве відбуватися саме на цій ділянці фронту. І в той час це буде потрібно", — підсумував Сергій Цехоцький.

Бої за Покровськ: деталі від Генштабу

За інформацією Генерального штабу ЗСУ від 28 серпня, станом на 16:00 на Покровському напрямку фіксується найбільша кількість бойових зіткнень. Від початку доби ЗС РФ здійснили 34 спроби витіснення Сил оборони з їхніх позицій.

"Майже половина з усіх бойових зіткнень відбулася біля Селидового та Новогродівки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, уже загалом відбили 23 атаки противника на напрямку. Інші — тривають. Ворог зазнає значних втрат у живій силі", — підсумували в Генштабі.

Нагадаємо, 26 серпня повідомлялося, що пік можливостей ЗС РФ на Донбасі піде на спад восени. За словами військового експерта Павла Нарожного, Силам оборони важливо не допустити просування противника до траси на Краматорськ, адже в іншому разі одразу кілька міст східного регіону будуть у небезпеці.

28 серпня повідомлялося, що для РФ прорив ЗСУ в Курській області має менше значення, ніж просування на Донбасі, писали в NYT. Москві досі не вдалося вибити Сили оборони на кордон з Україною через недостатню кількість військ і пріоритетів, кажуть західні експерти.