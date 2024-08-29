Російські війська контролюють Часів Яр на 40%, — представник 24 ОМБр (відео)

Російські окупанти не вважають місто своєю територією, зазначив представник бригади Андрій Полухін. За його словами, Часів Яр повторює долю Бахмута та Авдіївки.

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ЗС РФ зараз контролюють приблизно 40% міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області. Про це "Ми — Україна" розповів представник прес-служби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін.

У разі повного захоплення цього населеного пункту окупанти можуть отримати тактичну перевагу на висоті, розташованій над Костянтинівкою, Дружківкою, Краматорськом і логістичним шляхом між ними.

Андрій Полухін також зазначив, що ворог абсолютно не ставиться до міста як до своєї території. Наразі Часів Яр, як і Авдіївка з Бахмутом, уже повністю розбитий і зруйнований.

"Це просто руїни. Ворог не вважає ці території своїми, він просто руйнує все, що є в нього на шляху", — наголосив боєць 24 ОМБр.

Нагадаємо, що 7 серпня Сили оборони відбили кілька позицій поблизу Часового Яру і просунулися через канал Сіверський Донець — Донбас, а також відновили деякі позиції в лісництві Ступки Голубівські 2 на південь від Часового Яру. Бої тривали в східних частинах мікрорайонів Новий і Жовтневий.

Раніше у ЗСУ назвали рівень загрози захоплення Покровська. За словами офіцера 59-ї ОМБр, з квітня ЗС РФ зуміли пройти на 10-15 км уперед, проте зазнали за цей період втрат, які вимірюються тисячами.

29 серпня аналітики Deepstate повідомили про успіхи ЗС РФ на Донеччині. Окупанти просунулися в районах 6 населених пунктів: Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледара.