Російські війська контролюють Часів Яр на 40%, — представник 24 ОМБр (відео)
Російські окупанти не вважають місто своєю територією, зазначив представник бригади Андрій Полухін. За його словами, Часів Яр повторює долю Бахмута та Авдіївки.
ЗС РФ зараз контролюють приблизно 40% міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області. Про це "Ми — Україна" розповів представник прес-служби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін.
У разі повного захоплення цього населеного пункту окупанти можуть отримати тактичну перевагу на висоті, розташованій над Костянтинівкою, Дружківкою, Краматорськом і логістичним шляхом між ними.
Андрій Полухін також зазначив, що ворог абсолютно не ставиться до міста як до своєї території. Наразі Часів Яр, як і Авдіївка з Бахмутом, уже повністю розбитий і зруйнований.
"Це просто руїни. Ворог не вважає ці території своїми, він просто руйнує все, що є в нього на шляху", — наголосив боєць 24 ОМБр.
Нагадаємо, що 7 серпня Сили оборони відбили кілька позицій поблизу Часового Яру і просунулися через канал Сіверський Донець — Донбас, а також відновили деякі позиції в лісництві Ступки Голубівські 2 на південь від Часового Яру. Бої тривали в східних частинах мікрорайонів Новий і Жовтневий.
Раніше у ЗСУ назвали рівень загрози захоплення Покровська. За словами офіцера 59-ї ОМБр, з квітня ЗС РФ зуміли пройти на 10-15 км уперед, проте зазнали за цей період втрат, які вимірюються тисячами.
29 серпня аналітики Deepstate повідомили про успіхи ЗС РФ на Донеччині. Окупанти просунулися в районах 6 населених пунктів: Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледара.