ЗС РФ просунулися в 6 населених пунктах на Донеччині, — Deepstate

В основному ЗС РФ зосереджувалися на штурмах на Покровському напрямку. В районах Новогродівки і Гродівки відбулася понад половина від усіх боєзіткнень.

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Російські окупанти мають успіхи на Донеччині. Вони просунулися в районах 6 населених пунктів Про це повідомляють аналітики Deepstate.

"Ворог просунувся в Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледару. К*цапи в основному готувалися до наступного масового штурму на Покровському відтинку", — йдеться в повідомленні.

У зведенні Генштабу ЗСУ 28 серпня повідомлялося, що на Торецькому напрямку ЗС РФ 20 разів атакували українські позиції поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Дружби.

На Покровському напрямку окупанти 59 разів атакували позиції Сил оборони. В районах Новогродівки і Гродівки відбулася понад половина від усіх боєзіткнень. За попередніми підрахунками, за добу росіяни на цьому напрямку втратили 135 військовослужбовців вбитими та 177 — пораненими. Знищено три автомобіля та БТР. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ще двом артсистемам і двом автомобілям.

На Времівському напрямку сьогодні агресор шість разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Вугледара, біля Водяного і Костянтинівки. Тривають бойові дії.

Нагадаємо, що 28 серпня в DeepState повідомили, що командування на Покровському напрямку повною мірою не володіє ситуацією на полі бою. У росіян є величезні просування.