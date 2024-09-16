5 км до "котла": какие угрозы и планы командования ВС РФ для удара на Покровск, — BBC

Командование бросило 15-30 тыс. военных ВС РФ против нескольких бригад ВСУ, которые держат оборону в районе Невельского на Покровском направлении, привели журналисты данные военного обозревателя. В планах врага — подобраться к Покровску с юга и начать его уничтожать дистанционными ударами.

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В конце августа подразделения ВС РФ активизировались на южном фланге под Покровском и продвинулись в районе Красногоровки и Горняка. Из-за этого под угрозой "котла" оказались украинские военные, которые держат оборону возле села Невельское. О ситуации под Покровском, а также Курахово, и о действиях командования ВСУ рассказали на портале BBC.

В статье подытожили ситуацию под Покровском и Курахово на основе заявлений Минобороны РФ, российских минитарных блогеров, украинских военных обозревателей и экспертов. Выяснилось, что российские войска усилили наступление на юго-восток от Покровска и Селидово, — возле села Невельское. На сегодня остается около 5 км, чтобы перекрыть путь бригадам ВСУ на этом участке. ВС РФ бросили в атаку 15-30 тыс. человек, тогда как украинцев на 20-километровой дуге — несколько бригад в не полном составе, привели журналисты данные военного аналитика группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца. Аналитик описал ситуацию на юго-восток от Покровска как "близкую к катастрофической", если противник и дальше будет иметь успехи. Между тем вероятно, начался отход ВСУ из "котла" по полевым дорогам через реку Волчью, отметил он.

"Подразделения ВСУ уже начали организованно и постепенно отходить с этого плацдарма, ведя арьергардные бои с противником", — привели журналисты слова Машовца.

Журналисты обратились к представителю ОСУВ "Таврия" Дмитрию Лиховию за комментариями, но их пока не получили.

Бои на востоке — Покровское направление по состоянию на 16 сентября, инфографика BBC Фото: BBC Бои на востоке — ситуация возле Невельского по состоянию на 16 сентября, DeepState Фото: DeepState

Бои на востоке — события под Покровском и Курахово 16 сентября

Относительно планов командования ВС РФ под Покровском журналисты получили комментарии представителей ВСУ и военных обозревателей.

Майор Сергей Цехоцкий из 59-й бригады ВСУ сказал BBC, что российское командование пытается обойти Покровск, а не штурмовать его "в лоб". Сначала россияне его "полуокружат", а потом начнут "стирать город до основания", отметил военный. Командир танкового батальона 110 бригады, подполковник Олег Демьяненко согласился с Цехоцким по Покровску, но отметил, что в планах РФ — подойти с юга, от Курахово. Аналитик проект DeepState Роман Погорелый в свою очередь объяснил, что ВС РФ пытается продвинуться южнее Покровска в сторону Курахово, имея две цели. Первая цель — подойти к Покровску с нового направления, с юга. Вторая — усложнить оборону Угледара, который получает усиление через логистический узел в Курахово.

В отчете украинского командования по состоянию на 8:00 16 сентября указано, что ВС РФ больше всего штурмовали на Кураховском (42 атаки) и Покровском направлениях (36). Об угрозе окружения украинских военных информации нет.

Отметим, 11 сентября Константин Машовец описал ситуацию под Селидово, рядом с которым россияне оккупировали село Мариновка. Именно тогда он упомянул Невельское и объяснил, что возможно отступление Сил обороны на лучшие позиции вдоль реки Волчья.

Напоминаем, 13 сентября лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что ВС РФ начали механизированное наступление в районе Угледара на Кураховском направлении.