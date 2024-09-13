ВС РФ начали механизированное наступление возле Угледара: детали от офицера ВСУ (карта)

Российские военные не штурмуют Угледар на Донбассе в лоб из-за особенностей местности. В эксклюзивном комментарии Фокусу офицер ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что оккупанты наступают с флангов в течение последних трех недель.

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Вооруженные силы Российской Федерации штурмуют с помощью бронетехники в районе Водяного на Угледарском направлении Донецкой области. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram.

"Штурм около 4 единиц брони на Угледарском направлении в районе н.п. Водяное. Тяжелые дни для Кураховского и Угледарского направлений, много накатов именно техникой", — сказал "Алекс".

Украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" также подтвердил штурмы врага на Угледарском направлении.

"Опять механизированные штурмы в направлении Угледара", — отметил Станислав Бунятов.

Офицер ВСУ с позывным "Алекс" в комментарии Фокусу рассказал, что сейчас российские военные штурмуют с направления Водяного до Богоявленки на Угледарском направлении.

"Идет сейчас штурм с направления, я так понимаю, Водяного до Богоявленки. Там зафиксировано, по крайней мере моими товарищами, это четыре единицы техники, возможно больше", — сказал "Алекс".

По его словам, россияне не штурмуют Угледар в лоб из-за особенностей местности, высоты. В частности, из-за этого такое наступление не является эффективным, враг понял это с начала войны. В последние три недели оккупанты идут в штурм с флангов.

"Они (ВС РФ, — ред.) стараются штурмовать в основном техникой. Пехотные штурмы не преобладают, в основном механизированные штурмы с применением танков и боевых машин пехоты", — добавил офицер.

Наступление ВС РФ возле Угледара

Напомним, 10 сентября командир взвода 72-й бригады с позывным "Оскар" рассказал, что для ВС РФ Угледар на Донбассе — это ключевая точка, которая не дает продолжить дальнейшее наступление. Он отметил, что противник пытается забросить десант в тыл передовых позиций Сил обороны, чтобы перерезать линии обеспечения.

12 сентября офицер ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что на Кураховском направлении Донецкой области противник потерял колонну техники. Бойцам 46-й отдельной аэромобильной бригады удалось остановить вражеский штурм населенного пункта Острое.