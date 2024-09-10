Ключевая крепость: Угледар мешает ВС РФ продолжать наступление на Донбассе, — командир взвода

По словам бойца "Оскара", оккупанты хотят перерезать логистику Сил обороны, поэтому и активизировались на этом направлении. Для штурмов противник использует "плащи-невидимки", чтобы незаметно пробираться к позициям ВСУ.

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Российские оккупанты не снижают активность на Донбассе и город Угледар для них — ключевая точка, которая не позволяет продолжить дальнейшее наступление. Об этом заявил командир взвода 72-й бригады с позывным "Оскар" в комментарии "Суспiльному".

По его словам, штурмы происходят постоянно и ВС РФ пытаются забрасывать десант в тыл передовых позиций Силы обороны, чтобы тем самым перерезать линии обеспечения.

"Враг осуществляет атаки с помощью техники, пехоты, комбинированно. Пытаются прорваться с разных сторон, вклиниться в оборону. Неоднократно были попытки выехать бронированной техникой где-то за позиции, выбросить десанты. Такие попытки постоянно повторяются, это происходит круглосуточно", — заявил "Оскар".

Угледар для россиян является одной из ключевых точек, которая мешает дальнейшему наступлению Фото: DeepStateMAP

Отдельно командир взвода рассказал, что российские оккупанты копят силы и идут в атаки, чтобы перерезать коммуникации ВСУ и тем самым попробовать нарушить доставку боеприпасов. Противник использует даже специальные плащи, которые не отображаются в тепловизоре. В ночное время бойцы противника идут к позициям, а уже утром начинают попытки штурмов с разных направлений.

Силы обороны в свою очередь уничтожают россиян из артиллерии, FPV-дронов и других противотанковых средств. В целом они продолжают попытки давления на разные направления Донецкой области.

"Одно из ключевых (направлений, — ред.) — это Угледар. И Авдеевка, и Марьинка и в частности Угледар, это ключевые точки, крепости, которые стоят и препятствуют продвижению врага. Поэтому конечно они пытаются прорваться. Для них это чрезвычайно важно", — подытожил "Оскар".

Напомним, 10 сентября сообщалось, что ВС РФ частично взяли Покровск под огневой контроль. По словам сооснователя DeepState Романа Погорелого, активизация боевых действий на фронте не прекращается. Противник постоянно перегруппировывает силы и привлекает резервы, чтобы подойти ближе к желаемому городу Донбасса.

9 сентября сообщалось, как ВСУ будут защищать Угледар, обстреливаемый с трех сторон. Захват населенного пункта Водяное открывает российской армии возможности продвинуться ближе к Угледару. Раньше город атаковали только с юга, а теперь у ВС РФ появились пути обхода с востока и севера. Фокус разбирался, как далее будут действовать оккупанты.