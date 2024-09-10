ВС РФ частично взяли Покровск под огневой контроль: что это значит (карта)

По словам сооснователя DeepState Романа Погорелого, активизация боевых действий на фронте не прекращается. Противник постоянно перегруппировывает силы и привлекает резервы, чтобы подойти ближе к желаемому городу Донбасса.

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Российские оккупанты не прекращают попытки давления на Покровском направлении и город на Донбассе частично находится под огневым контролем противника. Об этом заявил сооснователь проекта DeepState и аналитик Роман Погорелый в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, ВС РФ пытаются продвигаться по высотам в Донецкой области и в результате это привело к критическому положению в районе населенного пункта Невельское. Также фиксируется, что противник имел определенные успехи возле Гродовки и Новогродовки.

"То есть, активизация есть постоянно. Все зависит от обстановки, зависит от ресурсов. От того, как использует противник свои ресурсы, как используем мы свои ресурсы. Поэтому здесь ситуация очень-очень напряженная и сложная", — заявил Роман Погорелый.

Отдельно аналитик отметил, что в некоторой степени россияне начали перегруппировку и подтягивают силы, которые расположены под Покровском. Их могут перебросить южнее, потом в район Новогродовки и так постоянно происходит движение.

Также есть информация о внедрении дополнительных резервов со стороны российских оккупантов. Они должны будут найти слабые места в украинской обороне и пробиваться. Динамика не спадает.

"По поводу контроля Покровска. В некоторой мере у них есть огневой контроль. Можно даже по последним новостям увидеть, что в Покровск стало чаще прилетать. Даже долетает уже до Павлограда. Есть разные версии, то и ствольная артиллерия достает, и баллистика, и авиация", — подытожил Роман Погорелый.

Аналитик рассказал, почему ВС РФ стали чаще обстреливать Покровск Фото: DeepStateMAP

Напомним, 9 сентября майор запаса ВСУ заявил, что российские оккупанты начали "выдыхаться" под Покровском и прогнозы различных экспертов сбываются. По словам Алексея Гетьмана, перед Силами обороны стоит важная задача — не допустить войска противника ближе, чем на 3-6 километров к городу. Сейчас вражеское продвижение застопорилась и Украина может этим воспользоваться.

5 сентября сообщалось, что ВСУ затормозили продвижение РФ под Покровском, о чем заявлял главнокомандующий Александр Сырский. Подразделения ВС РФ в течение почти недели не имели успехов на Покровском направлении. Генерал заявил, что это результат Курской операции, на которую отреагировало российское командование.