Наступление ВС РФ у Покровска замедлилось: динамика боев за минувшую неделю (карта)

За прошедшую неделю войска РФ формировали южный фланг Покровского направления. В то же время украинским защитникам удалось отбить позиции в Нью-Йорке Донецкой области.

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За минувшую неделю продвижение Вооруженных сил РФ на Покровском направлении, одном из самых горячих участков фронта, несколько замедлилось. Противник сосредоточился на формировании южного фланга. В то же время российские войска активизировались в районе Угледара, вернувшись к тактике использования большого количества тяжелой бронетехники. О ситуации на различных участках фронта и изменении динамики боев рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Южный фланг Покровского направления

Было отмечено, что продвижение российских войск под Покровском хоть и замедлилось, но полностью остановить противника пока не удалось. Оккупанты двигались в сторону Галициновки, Желанного Первого и Желанного Второго, что по левом берегу реки Волчья. Таким образом у них появилась возможность выйти к населенным пунктам Украинск и Горняк.

По мнению Коваленко, таким образом создается достаточно опасная ситуация для подразделений Сил обороны, который удерживают позиции у Кураховки. Этот населенный пункт имеет важное значение, поскольку там находится Жуковское водохранилище, по которому можно безопасно вывести украинские войска в случае угрозы окружения так называемого невельского кармана.

"Хочу напомнить, что основные пути отхода Сил обороны Украины в районе Кураховки и Зоряного остаются под контролем украинских сил. Пока что россияне начали интенсивные штурмовые действия в районе Горняка и Украинска, Желанного Первого и Желанного Второго, поэтому говорить об окружении еще рано", — подчеркнул Коваленко.

Покровское направление на 1 сентября Фото: deepstatemap.live Покровское направление на 8 сентября Фото: deepstatemap.live

Бои под Угледаром

Вместе с тем российская армия вела активные боевые действия в районе Угледара с целью выхода к населенному пункту Водяное. Этот участок фронта, отметил обозреватель, стал приоритетным, так как основные силы ВСУ сосредоточены на обороне позиций у Курахово и Селидово.

В штурмовых операциях противник впервые за долгое время в большом количестве использует бронированную технику — танки, боевые машины пехоты, БТРы и пр. Однако украинские защитники отбивают атаки и удерживают свои позиции.

Ситуация под Угледаром на 1 сентября Фото: deepstatemap.live Ситуация под Угледаром на 1 сентября Фото: deepstatemap.live

Направление Торецка

На данном участке фронта произошли позитивные изменения. Несмотря на пропагандистские заявления РФ о контроле над населенным пунктом Нью-Йорк, там украинскими силами были отбиты несколько позиций. Таким образом о полном захвате города российскими войсками речь не идет — практически северная его часть находится под контролем ВСУ.

Что касается самого Торецка, то ситуация для ВС РФ также складывается не в лучшем ключе, так как оккупантам за прошедшую неделю не удалось прорваться в город, а бои идут на окраинах, где украинские войска удерживают ключевые высоты.

Бои за Торецк 1 сентября Фото: deepstatemap.live Бои за Торецк 8 сентября Фото: deepstatemap.live

Продвижения у Часового Яра и Северска

На прошлой неделе российские войска продвинулись севернее Часового Яра в районе Калиновки, используя большое количество штурмовых отрядов. Однако на этом участке фронта в ходе боевых действий противник теряет значительную часть своего ресурса.

Южнее Северска вражеские войска также замедлились. Это могло быть связано с тем, что часть сил была переброшена в Курскую область для купирования наступления ВСУ, предположил Коваленко.

В районе Нововодяного украинские войска расширили зону своего присутствия, но в то же время россияне имели успех у Песчаного, где плацдарм был расширен на двух направлениях, в том числе и в сторону реки Оскол.

Купянское направление. 1 сентября Фото: deepstatemap.live Купянское направление. 8 сентября Фото: deepstatemap.live

Важно

Никакой стабилизации под Покровском. Что делают войска РФ на главном направлении

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ движутся вперед в Донецкой области и имеют успехи под Покровском и Угледаром. По информации портала DeepState, продвижение россиян оценивается от 500 м до 1,3 км.