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Наступление ВС РФ у Покровска замедлилось: динамика боев за минувшую неделю (карта)

украинский танк
Фото: Генштаб ВСУ | Иллюстративное фото

За прошедшую неделю войска РФ формировали южный фланг Покровского направления. В то же время украинским защитникам удалось отбить позиции в Нью-Йорке Донецкой области.

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За минувшую неделю продвижение Вооруженных сил РФ на Покровском направлении, одном из самых горячих участков фронта, несколько замедлилось. Противник сосредоточился на формировании южного фланга. В то же время российские войска активизировались в районе Угледара, вернувшись к тактике использования большого количества тяжелой бронетехники. О ситуации на различных участках фронта и изменении динамики боев рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Южный фланг Покровского направления

Было отмечено, что продвижение российских войск под Покровском хоть и замедлилось, но полностью остановить противника пока не удалось. Оккупанты двигались в сторону Галициновки, Желанного Первого и Желанного Второго, что по левом берегу реки Волчья. Таким образом у них появилась возможность выйти к населенным пунктам Украинск и Горняк.

По мнению Коваленко, таким образом создается достаточно опасная ситуация для подразделений Сил обороны, который удерживают позиции у Кураховки. Этот населенный пункт имеет важное значение, поскольку там находится Жуковское водохранилище, по которому можно безопасно вывести украинские войска в случае угрозы окружения так называемого невельского кармана.

"Хочу напомнить, что основные пути отхода Сил обороны Украины в районе Кураховки и Зоряного остаются под контролем украинских сил. Пока что россияне начали интенсивные штурмовые действия в районе Горняка и Украинска, Желанного Первого и Желанного Второго, поэтому говорить об окружении еще рано", — подчеркнул Коваленко.

карта боев Покровск Fullscreen
Покровское направление на 1 сентября
Фото: deepstatemap.live
карта боев Покровск Fullscreen
Покровское направление на 8 сентября
Фото: deepstatemap.live

Бои под Угледаром

Вместе с тем российская армия вела активные боевые действия в районе Угледара с целью выхода к населенному пункту Водяное. Этот участок фронта, отметил обозреватель, стал приоритетным, так как основные силы ВСУ сосредоточены на обороне позиций у Курахово и Селидово.

В штурмовых операциях противник впервые за долгое время в большом количестве использует бронированную технику — танки, боевые машины пехоты, БТРы и пр. Однако украинские защитники отбивают атаки и удерживают свои позиции.

бои под Угледаром Fullscreen
Ситуация под Угледаром на 1 сентября
Фото: deepstatemap.live
юои под Угледаром Fullscreen
Ситуация под Угледаром на 1 сентября
Фото: deepstatemap.live

Направление Торецка

На данном участке фронта произошли позитивные изменения. Несмотря на пропагандистские заявления РФ о контроле над населенным пунктом Нью-Йорк, там украинскими силами были отбиты несколько позиций. Таким образом о полном захвате города российскими войсками речь не идет — практически северная его часть находится под контролем ВСУ.

Что касается самого Торецка, то ситуация для ВС РФ также складывается не в лучшем ключе, так как оккупантам за прошедшую неделю не удалось прорваться в город, а бои идут на окраинах, где украинские войска удерживают ключевые высоты.

Бои за Торецк Fullscreen
Бои за Торецк 1 сентября
Фото: deepstatemap.live
Бои за Торецк Fullscreen
Бои за Торецк 8 сентября
Фото: deepstatemap.live

Продвижения у Часового Яра и Северска

На прошлой неделе российские войска продвинулись севернее Часового Яра в районе Калиновки, используя большое количество штурмовых отрядов. Однако на этом участке фронта в ходе боевых действий противник теряет значительную часть своего ресурса.

Южнее Северска вражеские войска также замедлились. Это могло быть связано с тем, что часть сил была переброшена в Курскую область для купирования наступления ВСУ, предположил Коваленко.

В районе Нововодяного украинские войска расширили зону своего присутствия, но в то же время россияне имели успех у Песчаного, где плацдарм был расширен на двух направлениях, в том числе и в сторону реки Оскол.

Купянское направление Fullscreen
Купянское направление. 1 сентября
Фото: deepstatemap.live
Купянское направление Fullscreen
Купянское направление. 8 сентября
Фото: deepstatemap.live
Важно
Никакой стабилизации под Покровском. Что делают войска РФ на главном направлении
Никакой стабилизации под Покровском. Что делают войска РФ на главном направлении

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ движутся вперед в Донецкой области и имеют успехи под Покровском и Угледаром. По информации портала DeepState, продвижение россиян оценивается от 500 м до 1,3 км.